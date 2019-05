Joanas Heimspiel in der Bürgerhalle

Gronau -

Es soll ein besonderes Dankeschön an all ihre Unterstützer werden: Am 1. Juni (Samstag) wird die Gronauer DSDS-Teilnehmerin ihr erstes Konzert geben. Auftrittsort wird die Bürgerhalle sein. Im Anschluss wird noch ausreichend Zeit für Selfies und Autogramme sein.