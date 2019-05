Wer hat den Tatverdächtigen mit dem an der Bentelerstraße in Wadersloh entwendeten Pkw ebenfalls gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de