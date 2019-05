Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter am Donnerstag im Bereich Holtrup in Hoetmar aus einem Auto heraus mehrere Schüsse in Richtung einer Weide abgegeben, auf der sich zu dieser Zeit mehrere Pferde befanden. Die Tiere blieben unverletzt.

Gegen 15.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie von der Fahrerseite des stehenden Wagens aus geschossen wurde. Welche Waffe dabei benutzt wurde, ist unklar.

Während der polizeilichen Fahndung erhielten die Einsatzkräfte den Hinweis auf das verdächtige Fahrzeug, das von den Zeugen sehr genau beschrieben werden konnte. Die Beamten führten daraufhin weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Dort durchsuchten sie die Wohnräume nach der Waffe, fanden aber nichts. Es wird weiter ermittelt.