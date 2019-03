Enschede -

Vor dem vierfachen Mord in einem Gebäude an der Enscheder Leeuwenhoekstraat hat einer der Verdächtigen offenbar versucht, eine Schnellfeuerwaffe zu kaufen. Das wurde am Dienstag bei einer Verhandlung gegen die mutmaßlichen Waffenlieferanten vor dem Gericht in Almelo deutlich.