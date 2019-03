Bereits mehrfach haben ein oder mehrere unbekannte Täter ein an der B 525 aufgestelltes Holzkreuz mutwillig beschädigt. Das teilte am Dienstag die Polizei Coesfeld mit, die deshalb Ermittlungen aufgenommen hat.

Es geht um das Holzkreuz an der B 525 in Höhe Buxtrup/Hagemeister. Das Holzkreuz steht zum Gedenken an einen 54-jährigen Familienvater aus Nottuln, der im Januar 2013 mit seinem Auto an dieser Stelle tödlich verunglückt ist.

Bereits der vierte Vorfall

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Holzkreuz seit dem vergangenen Dezember bereits zum vierten Mal zerstört. Beim letzten Mal wurde das Kreuz in der Zeit von Freitag (8. März) bis Samstag (9. März) etwa 50 Meter weiter in Richtung Nottuln in einen Graben geworfen.

Personen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/79 30 zu melden.

Holzkreuze zum Gedenken an Unfälle mit tödlichem Ausgang gibt es leider mehrere entlang der B 525. Von den Behörden und Straßenmeistereien werden die Holzkreuze aus Respekt vor der Trauer der Angehörigen geduldet. Zugleich verbindet sich mit den Kreuzen auch die Hoffnung, dass aktuelle Verkehrsteilnehmer die Kreuze als mahnendes Symbol begreifen, stets Vorsicht und Rücksicht im Straßenverkehr walten zu lassen.