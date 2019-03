Thomas Rosin ist sauer und aufgebracht. Stein des Anstoßes für seinen Ärger sind die über lange Strecken abgesackten Pflastersteine an der Dr. Pistorius-Straße. Tagtäglich fallen dem Anwohner die flachen Rinnen und Mulden, in denen sich Regenwasser sammelt, unschön ins Auge. Entstanden sind die Absenkungen sowie Fugenabsätze infolge der Glasfaser-Verlegearbeiten der Unitymedia im vergangenen Jahr.

Anlieger kritisieren lange Wartezeit

„Wir haben vor 17 Jahren eine Menge Anliegerbeiträge bezahlen müssen. Da kann man doch verlangen, dass die Straße wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt wird“, argumentiert der Ascheberger. Was ihn besonders ärgert: Die Mängel an der Dr. Pistorius-Straße und an anderen betroffenen Straßen sollen – laut Verwaltungsauskunft – erst gegen Ende der Gewährleistungsfrist in vier Jahren beseitigt werden. „Wer weiß, ob es die verantwortliche Firma dann noch gibt. Am Ende müssen wir für die Schäden zahlen“, befürchtet Rosin.

Zu dieser Sorge bestehe kein Anlass, beschwichtigt Michaela Ringelkamp. „Wir haben von Unitymedia eine Gewährleistungsbürgschaft erhalten, die erst dann rückerstattet wird, wenn alle durch den Ausbau entstandenen Mängel beseitigt sind. Der Bürger bleibt auf keinem Schaden hängen“, erläutert die Mitarbeiterin des Ascheberger Tiefbauamtes auf Nachfrage unserer Zeitung.

Sofort reagiert wird erst bei "dringendem Handlungsbedarf"

Gleichwohl müssen die Anwohner wohl noch geraume Zeit mit den Mängeln leben. Denn: „Solange keine Stolperkanten vorhanden sind und die Verkehrssicherungspflicht gewahrt bleibt, ist kein dringender Handlungsbedarf gegeben“, so Ringelkamp. Da im Laufe der Zeit noch weitere Schäden auftreten können, würden diese zusammen mit den bereits bestehenden und registrierten in einer Mängelliste zusammengefasst. Diese Zusammenstellung werde dann „sinnvoller Weise“, so Ringelkamp, in einem Zuge rechtzeitig vor Ablauf der Gewährleistungsfrist abgearbeitet. Schäden, die die Verkehrssicherheit gefährden, würden jedoch schnellst möglich beseitigt.