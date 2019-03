Der LWL macht das Internet inklusiv

Münster -

Ein Internetauftritt, der für einen Menschen mit geistiger Behinderung genauso nutzbar ist wie für Wissenschaftler, die in der Museumsbibliothek in Hagen nach einem bestimmten Buch suchen – das ist mühsam. So mühsam, dass sich an das Thema so recht noch keiner herangetraut hat. Nun hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Aufgabe angepackt. Am Donnerstag geht das „inklusive Internet“ offiziell an den Start.