„Das Wichtigste ist der Charakter“

Dr. Gregory Gysi eröffnete am 10. März die Woche der Brüderlichkeit. Außerdem trug er sich ins Golde Buch der Stadt Ochtrup ein. Die Begrüßung übernahm Bürgermeister Kai Hutzenlaub, das Schlusswort hatte Dr. Guido Dahl vom Kulturforum Ochtrup.