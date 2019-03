Immobilienpreise auf dem Land steigen weiter an

Ein eigenes Haus oder eine geräumige Wohnung in einer Großstadt sind für die meisten Normalverdiener mit Kindern unerschwinglich. Zu stark sind seit der Finanzkrise 2008 die Immobilienpreise in Deutschland gestiegen. Niedrigzinsphase, Lohnsteigerungen im Baugewerbe und Landflucht sorgen jedes Jahr wieder für neue Rekorde bei den Quadratmeterpreisen.

Neuerdings macht die Entwicklung auch vor dem ländlichen Raum keinen Halt mehr. Im vergangenen Jahr stiegen die Preise in der Breite in 365 von 401 Kreisen und Städten, wie aus dem „Wohnatlas 2019“ der Postbank hervorgeht.

Starke Preissteigerungen in Steinfurt, Coesfeld und Münster

Ein Entwicklung, die auch im Münsterland zu beobachten ist. Während die Kaufpreissteigerungen bei Bestandsbauten in den Kreisen Warendorf und Borken mit 6,28 und 7,18 Prozent noch unter dem Bundesschnitt von 7,2 Prozent liegen, müssen Käufer in den Kreisen Steinfurt (+9,84 Prozent), Coesfeld (+10,31 Prozent) und in der Stadt Münster (+11,92 Prozent) schon deutlich tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahr.

Dennoch bleiben die Kaufpreise im Münsterland im Bundesvergleich auf moderatem Niveau. Erhalten Verkäufer in den hiesigen Landkreisen durchschnittlich zwischen 1576 Euro (Warendorf) und 1734 Euro (Borken) pro Quadratmeter, können sie im Speckgürtel von Hamburg, München, Stuttgart oder Freiburg teils über 4000 Euro erzielen.

München ist am teuersten

Ohnehin liegt das Preisniveau in vielen deutschen Großstädten noch einmal deutlich höher als auf dem Land. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt München mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von über 7500 Euro.

Es folgen Frankfurt am Main (5057 Euro) und Hamburg (4586 Euro). Die NRW-Großstädte Düsseldorf (3772 Euro) und Köln (3595 Euro) liegen auf den Plätzen sechs und sieben. In der Stadt Münster beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis 3197 Euro.

Deutliches Nord-Südgefälle

Deutlich erkennbar ist ein kräftiges Süd-Nord-Gefälle: Deutschlands teuerste Regionen liegen fast ausnahmslos im Süden. Einziges Nordlicht unter den zehn teuersten Kreisen ist Nordfriesland mit der Insel Sylt. Am günstigsten ist das Wohnen in den neuen Bundesländern, wo die Quadratmeterpreise vielerorts unter 1200 Euro liegen.

Eingebrochen sind die Preise im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr am stärksten in den Kreisen Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt (-37,3 Prozent) und Elbe-Elster in Brandenburg (-34,5 Prozent). Am kräftigsten gestiegen sind sie in der Stadt Suhl (+48,24 Prozent), im bayrischen Kreis Kronach (+41,65 Prozent) und im thüringischen Kyffhäuserkreis (+41,37 Prozent).