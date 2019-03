Fußweg oder Parkstreifen?

Wenn es im Sommer schön warm wird, bekommt der Knöllchenschreiber der Stadt Zuckungen im Zeigefinger. Denn damit bedient er sein Smartphone, mit dem inzwischen Knöllchen ausgestellt werden. Unterwegs ist er dann meistens rund um den Wes­teroder See. Der ist im Sommer äußerst beliebt, rund um den See herum werden die Autos der Sonnenhungrigen geparkt. Aber: In den meisten Fällen ist das verboten. Auch am Max-Klemens-Kanals, so die Auffassung der Stadt. Doch damit will sich Hellen Peters nicht abfinden. Dabei geht es um die entscheidende Frage: Wie erkennt man einen Rad- oder Fußweg?

Von Anfang an. Im August des vergangenen Jahre fuhr die gebürtige Osnabrückerin, die derzeit in Göttingen studiert, mit ihrem Freund aus Münster zum Westeroder See. „Wir haben unser Auto am Max-Klemens-Kanal abgestellt, weil hier weder ein Parkverbotsschild zu sehen war und wir die Fläche neben den Leitpfosten weder als Rad- oder Fußweg erkannt haben“, erzählt die junge Frau. „Abgesehen davon sind dort ja auch weit und breit keine Häuser.“

Nach dem Tag am See kamen die Beiden zurück und hatten, wie alle anderen auch, ein Knöllchen unterm Scheibenwischer. Als Grund sei das „Parken auf einen unbeschilderten Radweg“ angegeben gewesen. Sie sollte 20 Euro zahlen. „Dieser Seitenstreifen ist in einem verheerenden Zustand, ist mit Löchern und wucherndem Unkraut übersät. Das als Radweg zu bezeichnen ist ein Witz“, macht sich die junge Frau Luft.

Sie fühlte sich abgezockt und wollte sich das nicht gefallen lassen. „Ich gehe davon aus, dass die meisten der Betroffenen das einfach bezahlen, weil sie keine Lust auf eine Auseinandersetzung haben“, sagt Peters. Aber sie wollte sich wehren und legte Widerspruch gegen die Verwarnung ein. Daraufhin folgte ein Bußgeldbescheid über 45 Euro.

Sie schreibt die Stadtverwaltung an, bekommt ein Schreiben zurück, anschließend das Ganze noch einmal. Die Sache wird schließlich von einem Richter bewertet. „Der hat gesagt, dass es sich hier mit Sicherheit nicht um einen Radweg handele, meinte aber, dass der Seitenstreifen als Fußweg erkennbar sei“, erzählt die junge Frau.

Tja, und dann gab die finanzielle Situation einer Studentin den Ausschlag. „Ich habe meinen Einspruch zurück gezogen, weil ich mir das weitere Verfahren nicht leisten kann.“ Denn sollte sie ein rechtskräftiges Urteil zu ihrem Nachteil bekommen, müsse sie 100 bis 120 Euro bezahlen, lande die ganze Sache mit einer Anhörung vor Gericht, wäre das noch teurer. „Der Richter hat mir telefonisch von einem weiteren Widerstand abgeraten.“

Trotz allem fühlt sich die junge Frau weiter im Recht. „Laut Gesetz muss auf den ersten Blick erkennbar sein, dass an dieser Stelle nicht geparkt werden darf. Und das ist es nach meiner Meinung nicht.“ Sie sieht es als unverschämt an, dass von Seiten der Stadt reihenweise Verwarnungsgelder verteilt werden. „Da verdient sich die Stadt ein goldenes Näschen.“

Was Uwe Kunze, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Recht bei der Stadtverwaltung, ganz anders sieht. „Die Vorstellung, dass die Stadt Greven absichtlich eine unklare Situation herbei führt, um daraus Kapital zu schlagen, ist absurd“, so seine Stellungnahme. Gerade unklare Situationen führten dazu, dass der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit Verwarnungen das erhobene Verwarngeld deutlich übersteige. „Die damit verbundenen Diskussionen, Nachfragen, gerichtlichen Verfahren etc. rechnen sich bei weitem nicht.“

Und auch zum Thema selbst hat er eine andere Meinung. „Der 1,20 bis 1,40 Meter breite Streifen ist aus Sicht der Verwaltung als Gehweg erkennbar.“ Parkstreifen dagegen müssten mindestens eine Breite von zwei Meter haben. Am Max-Klemens-Kanal befinde sich am rechten Fahrbahnrand eine durchgezogene Linie. Rechts davon seien in relativ kurzen Abständen Leitpfosten aufgestellt. Wiederum rechts davon sei eine weitere durchgezogene Linie. Daran grenze ein lediglich etwa 1,20 bis 1,40 Meter breiter Streifen, der offensichtlich dafür gedacht sei, schwächeren Verkehrsteilnehmern (Fußgänger erlaubt, Radfahrer geduldet) einen sicheren Verkehrsraum zu bieten. „Dieser Streifen ist durch zwei durchgezogene Linien und Leitpfosten hinreichend von der Fahrbahn abgegrenzt.“

Grundsätzlich sei das eine oder andere rein feststellendes Schild sicherlich hilfreich. Aber: „Der Stadt Greven als Trägerin der Straßenbaulast ist daran gelegen, keine unnötigen Verkehrszeichen aufzustellen.“

Und Kunze bringt noch einen ganz anderen Aspekt in die Diskussion. „Im Hochsommer rechnen unter anderem am Max-Klemens-Kanal vereinzelte Fahrzeugführer meinen Außendienstmitarbeitern vor, dass das Ticket schon einkalkuliert sei.“ Geteilt durch vier Fahrzeuginsassen sei es noch immer günstiger, als so manches Freibad. „Diese Klientel weiß was sie tut und würde sich auch nicht durch Verkehrszeichen davon abhalten lassen.“

Ach ja, Hellen Peters studiert übrigens nicht Jura, wie man meinen könnte . .