Wie die Polizei berichtet, befuhr der Rentner gegen 8.40 Uhr die Lengericher Straße und wollte am Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung die Ibbenbürener Straße in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 37-Jährigen, der auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs war.

Der 81-jährige Zweiradfahrer aus Lotte stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1100 Euro.