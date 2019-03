Pendler kämpfen mit Folgen des Sturmtiefs

Nach den heftigen Unwettern am Wochenende hat sich die Lage bis zum Montagmittag schon deutlich entspannt. Einige Züge sind dennoch mit Verspätungen unterwegs, auch alle Bahnstrecken sind noch nicht wieder uneingeschränkt befahrbar, weshalb es sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr noch zu Einschränkungen kommt. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich im Vorfeld informieren, ob ihr Zug fährt.

Das Sturmtief "Eberhard" hatte Schäden an Oberleitungen oder Bahngleisen verursacht. Viele konnten nach Angaben der Deutschen Bahn in der Nacht behoben werden. Die Deutsche Bahn hatte den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs in Nordrhein-Westfalen am Sonntag gestoppt. Die Entscheidung sei wegen „vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung“ getroffen worden.

Ein Toter im Hochsauerlandkreis

Im Hochsauerlandkreis starb am Sonntag ein Autofahrer, weil ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf das Auto des 47-Jährigen krachte. Umgestürzte Bäume haben während des Unwetters zudem mindestens zwei weitere Menschen verletzt. In Bochum habe ein Baum eine Feuerwehrfrau getroffen, teilten ihre Kameraden mit. Die Einsatzkräfte seien gerade damit beschäftigt gewesen, einen umgestürzten Baum zu zersägen, als ein weiterer Baum umfiel. Die Frau sei aber nur leicht verletzt.

In Köln wurde ein Notarztfahrzeug durch herabfallende Dachziegel so schwer beschädigt, dass es nicht weiterfahren konnte. Der Besatzung habe sich schnell von dem Schock erholt, sei in ein anderes Fahrzeug umgestiegen und zum nächsten Einsatz gefahren. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Die Zoos in Dortmund und Wuppertal sowie der Tierpark Hamm wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Zweithöchste Unwetter-Warnstufe

Am Sonntag galt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. „Eberhard“ hatte zunächst den Westen Nordrhein-Westfalens getroffen. Am Bahnhof in Münster strandeten Hunderte Reisende . In der Nacht zum Montag wurden die Warnungen aufgehoben. Die Experten warnten lediglich noch vor orkanartigen Böen, insbesondere in Hochlagen.

Sturmtief „Dragi“ und „Eberhard“ fegen über Deutschland 1/11 10.03.2019, Rheinland-Pfalz, Bitburg: Teile einer Dachabdeckung hängen an der Stadthalle. Ein Sturm war über die Stadt hinweggezogen. Foto: Harald Tittel//dpa

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine heftige Sturmböe lässt die Haare einer Frau wehen. Foto: Boris Roessler

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Heftige Sturmböen erfassen den Schirm einer Frau, die gemeinsam mit anderen Passanten an einer Ampel wartet. Foto: Boris Roessler/dpa

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Frau schiebt einen Kinderwagen durch den aufgepeitschten Regen. Foto: Boris Roessler

10.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Ein Baum, der durch den Sturm Dragi umgestürzt wurde, liegt auf einem Metallzaun. Sturmtief «Dragi» hat in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens große Schäden verursacht, die Feuerwehr musste zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Einsatzkräfte der Feuerwehr räumen auf der Autobahn 40 in Bochum (Nordrhein-Westfalen) einen durch den Sturm Dragi umgestürzten Baum von der Fahrbahn. Foto: ---/Feuerwehr Bochum/dpa

09.03.2019, Nordrhein, Ahlen: Einsatzkräfte der Feuerwehr sägen in Ahlen einen umgestürzten Baum in einer Hauseinfahrt klein. Foto: Feuerwehr Ahlen/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Autos fahren langsam durch eine tiefe Pfütze die sich durch Starkregen auf einer Straße gebildet hat. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Ein Auto fährt langsam durch eine tiefe Pfütze die sich durch Starkregen auf einer Straße gebildet hat. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Dunkle Wolken ziehen über den Fernsehturm und über das Hochhaus GAP 15 hinweg. Mit Sturmböen und Gewitter hat Sturmtief Dragi am Samstagnachmittag in Nordrhein-Westfalen für Probleme im Bahnverkehr und auf den Straßen gesorgt. Foto: Marc Herwig/dpa

Das Sturmtief "Eberhard" brachte kalte Luft mit und sorgte in einigen Teilen Deutschlands am Montagmorgen für Schneetreiben, so wie hier in Sachsen-Anhalt. Auch mit Glätte war zu rechnen. Foto: dpa

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit kämpften Einsatzkräfte bei Tausenden von Einsätzen mit umgestürzten Bäumen und abgedeckten Hausdächern. In Thüringen wurde das Dorf Mönchsberg durch quer liegende Bäume vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Mittlerweile ist es wieder erreichbar. Auch in Bayern und Baden-Württemberg kam es zu mehreren Hundert Einsätzen wegen des Sturms, während die nördlichen Bundesländer weitestgehend verschont blieben.

300.000 Haushalte ohne Strom

Auch die Menschen in Tschechien hat der Sturm beeinträchtigt. Mehr als 300 000 Haushalte waren am Montagmorgen ohne Strom, weil Leitungen beschädigt waren, wie die Versorgungsunternehmen mitteilten. Die Feuerwehren rückten im ganzen Land zu Hunderten Einsätzen aus, um umgefallene Bäume von Straßen zu räumen und Dächer zu sichern