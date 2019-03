Drei freundliche Kontrahenten

Für den Chefsessel im Gronauer Rathaus treten neben der amtierenden Bürgermeisterin Sonja Jürgens (41, SPD) als Herausforderer Rainer Doetkotte (49, CDU) und der parteilose Christoph Leuders (23) an. Die Sozialarbeiterin Sonja Jürgens gehört dem Gronauer Rat seit 2009 an. Rainer Doetkotte ist Angestellter einer Kranken- und Pflegeversicherung, seit 2004 im Rat aktiv und stellvertretender Bürgermeister. Christoph Leuders hat seinen Hut erst relativ spät in den Ring geworfen. Der Student (Wirtschaftsingenieurwesen) räumt ein, keine politischen Erfahrungen zu haben, ist aber davon überzeugt, „dass ich frischen Wind in die Verwaltung bringen kann“.

Politische Beobachter räumen Leuders – weil er eine junge Wähler-Klientel anspricht – durchaus einen Achtungserfolg beim ersten Wahlgang ein. Sollte keiner der Bewerber am kommenden Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen einfahren, wird es zwei Wochen später zu einer Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen kommen. Wahlberechtigt sind 38.400 Bürger.

Keine Prognose

Mit einer Prognose, welcher der beiden politisch erfahrenen Bewerber am Ende das Rennen machen könnte, halten sich selbst Politik-Insider in der Stadt zurück. Der bisherige Wahlkampf ist von allen drei Bewerbern sehr fair und sachlich geführt worden – manche empfinden den Umgang der Konkurrenten untereinander als fast schon zu artig.

Der Rat hat derzeit 40 Sitze (plus Bürgermeisterin). Vertreten sind in dem Gremium sechs Fraktionen (CDU, SPD, UWG, FDP, Linke, Pro Bürgerschaft/Piraten), ein Vertreter der GAL und ein parteiloses Ratsmitglied. Eine politische Mehrheit gibt es nicht, in bestimmten Fragen arbeitet aber eine „Gestaltungsmehrheit“ aus CDU, UWG und FDP zusammen.