Gemeinde schließt Vereinbarungen zum Konzept für Bahnübergänge

Westerkappeln-Velpe -

Im Vorgriff auf den geplanten Umbau der Bahnübergänge Velpe will die Gemeinde Westerkappeln jetzt Verträge mit der Deutschen Bahn und dem Kreis Steinfurt abschließen. In einer Vereinbarung geht es auch darum, den östlichen Teil der Straße Am Velper Bahnhof zur Kreisstraße hochzustufen. Betroffene Anlieger hatten bei einer Bürgerversammlung vor einem halben Jahr ihren Widerstand „mit allen Mitteln“ angekündigt. Anscheinend ist die Kuh aber vom Eis.