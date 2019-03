Auch Landwirte werden sich am Samstag an der Demonstration in Ahaus beteiligen: Um 12 Uhr wollen sie mit Traktoren zur Auftaktkundgebung vor dem Bahnhof anrollen. Mit der Aktion soll gegen die geplanten Atommüll-Transporte aus Garching und Jülich protestiert werden, schreibt die Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“ in einer Pressemitteilung. „Zugleich wenden sich die Akteure gegen die drohende Umwandlung des Ahauser Zwischenlagers in ein Endloslager“, heißt es weiter. Ebenfalls soll an die Katastrophe von Fukushima erinnert werden.

Während der Kundgebungen am Bahnhof und vor dem Rathaus wird es neben Redebeiträgen, Musik auch Informationsständen auch einen Stand der „Volxküche“ geben, um die Teilnehmenden mit Getränken und kleinen Speisen zu versorgen. Dazu bittet die Volxküche die Bevölkerung um Essensspenden, etwa in Form von Kuchen oder belegten Brötchen. Diese sollten Spender am Samstag ab 10.30 Uhr zum Stand der Volxküche vor dem „Copacabana“ am Ahauser Bahnhof bringen.

Die Stadt Ahaus weist darauf hin, dass wegen der Demonstration am Samstag von 11 bis 18 Uhr im Innenstadtbereich mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. Die Kreispolizeibehörde sorgt entlang der geplanten Umzugsstrecke Busbahnhof, Bahnhofstraße, Königstraße, Wallstraße bis zum Rathaus für die Verkehrsregelung. Die genannten Straßenzüge sowie die jeweiligen Zufahrten werden voraussichtlich voll gesperrt.

In der Zeit von 11 bis etwa 16 Uhr werden zusätzlich der komplette Busbahnhof sowie der Kirmesplatz gesperrt. Auf der Strecke Beckers Brink bis Zum Rotering wird entlang des alten Friedhofs ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Im weiteren Verlauf der Demonstration wird auch die Schöppinger Straße (L575) im Bereich des Brennelemente-Zwischenlagers zeitweise voll gesperrt.

Betroffen sein wird auch der öffentliche Personennahverkehr: Mit der Sperrung der Haltestellen Busbahnhof und Marienplatz sowie weiterer Haltestellen in der Ahauser Innenstadt entfallen am Samstag einige Haltepunkte.