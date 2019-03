Kompromiss im Markt-Kompromiss

Es gibt sozusagen einen Kompromiss in Sachen Markt-Kompromiss: Die Verwaltung will in diesem Jahr für März und Oktober auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühr für öffentliche Straßen und Plätze verzichten. Das gilt für alle drei Innenstadt-Bereiche. Ansonsten wird nach der am 21. Februar vom Rat beschlossenen Staffelung mit 2,50 Euro, 3,50 und 4,80 Euro (für den Marktplatz) berechnet. Im nächsten Jahr steht dann aber eine komplette Neuregelung an.

Bürgermeister Axel Linke freute sich in seiner Pressemitteilung zunächst über die „konstruktiven Gespräche zwischen den Beteiligten aus Politik, Verwaltung, Marktplatzgastronomen und Wiwa-Vertretern“. Es sei eine Verständigung in Sachen Sondernutzungsgebühren erreicht worden, die jetzt noch Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 1. und den Rat am 11. April passieren müssen. Die Gremien müssen beschließen.

Ausschuss und Rat müssen beschließen

„Ich freue mich sehr, dass wir eine Befriedung der Situation erreichen konnten und möchte mich bei allen Akteuren für die intensiven Gespräche bedanken“, so Linke über das Ergebnis.

Die von ihm beschriebenen „leichten Korrekturen an der entsprechenden Satzung“ sehen so aus, wie anfangs beschrieben.

Der für Donnerstag vorgesehene Runde Tisch war nun nicht mehr erforderlich; Linke will im Rahmen der Überarbeitung der Sondernutzungssatzung später im Jahr erneut zu einem solchen Treffen einladen – dann aber mit „Überlegungen zu einer komplett überarbeiteten Sondernutzungssatzung als Diskussionsgrundlage“.

Dr. Martin Thormann schätzte im WN-Gespräch, dass es im zweiten Halbjahr darum gehen werde, „sich die Satzung generell mal anzugucken“. Es sei „Kern der Absprache“, dass so lange das im Rat verabschiedete Grundmodell für Markt und Fußgängerzonen/Seitenstraße zu unverändert bleibe. 2020 werde es dann darum gehen, „auch zu Veränderungen zu kommen.“

Verzicht auf zwei Monate

Wie ausführlich berichtet, hatte die ursprünglich geplante Erhöhung der Marktgebühr von 3,50 auf 6 Euro pro Monat und Quadratmeter zu Widerstand bei den drei betroffenen Gastronomen geführt, die sich ungerecht behandelt fühlten, weil schließlich sie mit ihren Angeboten für die Belebung des Marktplatzes sorgten.

Daraufhin hatte es einen Kompromissvorschlag gegeben: 4,80 Euro statt 6 Euro. Auch dieser mehrheitlich beschlossene Gebührensatz war den Wirten zu hoch. Bürgermeister Linke bot daraufhin besagte Gespräche zwischen Gastronomen, der Interessenvertretung Wiwa und den Fraktionen an. Zahlreiche Bürger solidarisierten sich mit den Wirten durch ihre Klappstuhl-Aktion auf dem Marktplatz am 2. März.

Sollte sich der zweite Kompromiss jetzt durchsetzen, müsste der Rat also den Beschluss von 21. Februar kassieren und die Änderung beschließen – um dann nächstes Jahr die Änderung der Änderung auf den Tisch zu bekommen, wenn es um eine grundlegende Neufassung der Sondernutzungs-Satzung geht.