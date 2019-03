Wohin mit dem kranken Kind?

Es ist später Nachmittag. Eine berufstätige Mutter aus Seppenrade kommt nach Hause und erfährt von der betreuenden Oma, dass die sechsjährige Tochter hustet und hohes Fieber bekommen hat. Die Mutter fährt daraufhin samt der kranken Tochter zu ihrem Hausarzt. Der ist allerdings im Urlaub. Seine Vertretung schickt sie aufgrund der späten Uhrzeit zur Notfallpraxis in Lüdinghausen.

Was die Vertretung offenbar nicht weiß: Die Praxis ist innerhalb der Woche geschlossen. In der benachbarten Apotheke folgt dann der Tipp, zu einer Lüdinghauser Arztpraxis zu gehen, die zu dieser Zeit noch geöffnet ist. Dort wird ihr allerdings mitgeteilt, dass man keine neuen Patienten mehr aufnehmen könne. Stattdessen werden die beiden zur Kinderklinik in Datteln verwiesen, wo sich nach zwei Stunden Wartezeit schließlich ein Arzt um das Kind kümmert.

Kein Einzelfall

Ein Ausnahmefall? „Nein, sicher nicht. Solche Geschichten hören wir immer wieder“, erklärt Dr. Jörg Siebert, Ärztlicher Direktor des St.-Marien-Hospitals, auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Obwohl das Krankenhaus, trotz der räumlichen Nähe, mit der hiesigen Notfallpraxis nichts zu tun hat – sie liegt allein in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) – kennt man die Problematik nur zu gut.

„Die derzeitige Regelung in der Notfallversorgung ist ein großes Dilemma, sowohl für uns als auch für die Patienten“, so Siebert. So müsse der Laie im Zweifelsfall selbst entscheiden, wie dringend der akute Fall sei. Reicht es, die nächste geöffnete Notfallpraxis anzusteuern, obwohl die mitunter viele Kilometer entfernt ist? Oder sucht man nicht lieber sofort die Ambulanz des örtlichen Krankenhauses auf?

Altersvorgabe für Patienten

Und im vorliegenden Fall, wenn es um Kinder geht, wird es noch komplizierter. Denn sowohl in der Notfallpraxis in Lüdinghausen als auch im St.-Marien-Hospital dürfen eigentlich nur Patienten ab 16 Jahren behandelt werden. „Das betrifft allerdings in erster Linie die typischen Kinderkrankheiten“, erläutert Siebert die unklaren Grenzen.

Wenn beispielsweise nach einem Unfall mit dem Fahrrad der mögliche Verdacht auf einen Knochenbruch im Raum stehe, sei die Ambulanz des Krankenhauses sehr wohl die richtige Adresse.

Trend zu Portalpraxen

Vanessa Pudlo, Pressesprecherin der KVWL, die derzeit in ganz Westfalen-Lippe insgesamt 63 allgemeinmedizinische Notfallpraxen betreibt, sieht dagegen das Nebeneinander von Krankenhaus-Ambulanzen und ärztlichen Notfallpraxen als gut funktionierendes System in der medizinischen Versorgung der Patienten.

„Der Trend geht sogar dazu, die Zusammenarbeit von Notfallpraxen und Krankenhäusern noch weiter zu intensivieren“, so Pudlo. So würden mittlerweile 15 der 63 Notfallpraxen als „Portalpraxen“ geführt. „Bei Portalpraxen teilen sich Notfallpraxis und Krankenhaus-Ambulanz einen Tresen, begutachten gemeinsam die Patienten und arbeiten direkt Hand in Hand“, so Pudlo.

Krankenhaus-Direktor verärgert

Von einer solchen Zusammenarbeit kann in Lüdinghausen keine Rede sein. „Den Krankenhäusern wird mit der derzeitigen Regelung der Schwarze Peter zugeschoben“, zeigt sich der Ärztliche Direktor des St.-Marien-Hospitals verärgert. Entweder man schicke die Patienten wieder weg, wenn sie sich doch nicht als dringender Notfall entpuppten.

„Dann beschweren sich die Betroffenen verständlicherweise, wenn wir ihnen sagen, dass sie bis nach Dülmen oder Datteln fahren müssen“, so Siebert. Wenn man sie stattdessen aber dennoch vor Ort behandele, bekomme man anschließend Probleme bei der Abrechnung mit den Krankenkassen.