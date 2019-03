Deshalb heißt es am nächsten Donnerstag (14. März) erstmals auch „Steinfurt leuchtet“. „Das ist mir ein echtes Herzensanliegen“, freut sich Ute Kriens über die Unterstützung der anderen Lenkungsgruppen-Mitglieder.

Etwa auch der der Ersten Beigeordneten Maria Lindemann. „Wir wollen hier mit allen Menschen freundschaftlich leben, wohnen und arbeiten. Deshalb wollen wir ein Zweichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen.“

Um 19 Uhr sollen sich am Donnerstag Steinfurter aus beiden Ortsteilen auf dem historischen Marktplatz in Burgsteinfurt einfinden. Und Leuchtmittel mitbringen, zum Beispiel Taschenlampen, Kerzen und Laternen – zur Not geht natürlich auch die Lampe im Smartphone.

Auf einer Bühne vor der Stadtbücherei gibt es ein Rahmenprogramm mit kurzen Redebeträgen der Bürgermeisterin, des Landrats und Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche. Für Musik sorgt die Gruppe „4 Klangfarben“. Für den Höhepunkt von „Steinfurt leuchtet“ singen aber alle Anwesenden gleichzeitig: Einen Kanon zur Melodie von „Hejo, spann den Wagen an“ – mit einem zum Thema passenden Text, der vorher an alle verteilt wird. „Das ist ein Leuchtturmprojekt der Lenkungsgruppe“, nimmt Maria Lindemann den Titel des Abends auf. Die Gruppe, die aus Vertretern vieler örtlicher Organisationen und Einrichtungen zusammensetzt, die mit Integration zu tun haben, kommt seit den Flüchtlingsströmen vor gut drei Jahren zusammen.

„Ich finde es gut, jetzt noch einmal ein Zeichen zu setzen“, sagt Beate Ringele vom Lernen fördern e.V. Damals sei die Welle der Hilfsbereitschaft groß gewesen. „Aber jetzt geht es darum, dass die Menschen auch tatsächlich hier ankommen.“

Das sieht auch Annika Koke vom Caritasverband so. „Integration ist ein Marathon. Die Aktion bietet Platz für Leute, die normalerweise nicht auf die Straße gehen, aber wie wir der Meinung sind: Die Gesellschaft wird bunt – und das ist gut so.“