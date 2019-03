Ein Leben mit Instagram

Im Internet schreitet die Zeit etwas schneller voran. Trends sind kurzlebiger, werden austauschbarer. Auch die sozialen Netzwerke müssen stets auf der Höhe der Zeit bleiben.

Instagram wächst

Während Facebook eher stagniert, wächst Instagram immer weiter. Mit der Anzahl der Nutzer steigt auch die Zahl der sogenannten Influencer. Mit diesem Begriff werden Personen bezeichnet, die – typischerweise in den sozialen Medien – viele Menschen erreichen und einen Einfluss ausüben können. Personen also, die durch eine hohe Anzahl an Followern (Nutzer, die der Person in dem Netzwerk folgen) herausstechen.

Oft handelt es sich hierbei um Persönlichkeiten, die auch aus anderen Bereichen wie Sport oder Film bekannt sind. Doch es gibt auch Menschen, die erst durch Instagram zum „Star“ werden und immer mal wieder von der Werbeindustrie entdeckt werden - auch in Warendorf.

Beliebte Flugbegleiterin

Luisa Zahel zum Beispiel. Die 23-Jährige kommt aus der Emsstadt, hat ihr Abitur auf dem Augustin-Wibbelt-Gymnasium gemacht. Seit fast fünf Jahren ist sie auf Instagram vertreten. „Aber erst seit drei Jahren bin ich dort wirklich aktiv“, erzählt Zahel, die sich in dem sozialen Netzwerk eine richtige Fanbase aufgebaut hat. Fast 15.000 Nutzer folgen der Warendorferin, die es inzwischen in die große weite Welt verschlagen hat.

Die 23-Jährige arbeitet seit ihrem Schulabschluss als Flugbegleiterin. Darin sieht sie auch den Hauptgrund für ihre Beliebtheit auf Insta­gram. „Der Beruf interessiert die Leute. Er ist nicht alltäglich. Es ist etwas anderes als ein Bürojob.“ So landen immer wieder Bilder von den Reisezielen auf dem Blog von Zahel, die bei Instagram unter dem Nutzernamen „luisazhl“ zu finden ist. Dabei ist die Fliegerei gar nicht das Lieblingsthema der jungen Bloggerin. „Klamotten, Fashion – dazu poste ich am liebsten!“

Eigenes Management

Diese Themen scheinen besonders beliebt bei den Nutzern auf Instagram zu sein. Auch Carolin Karmann beschäftigt sich viel mit dem Thema. Die 24-Jährige kommt ebenfalls aus Warendorf, wohnt aber inzwischen in der Nähe von Köln. Ihrem Profil „carokarmann“ folgen bereits weit mehr als 50.000 Menschen. Die „Travelbloggerin“, wie sie sich selbst auf Instagram bezeichnet, hat sich ihre Fangemeinschaft mit viel Arbeit aufgebaut.

Fast täglich postet sie ein Hochglanz-Bild aus den Themenbereichen Mode, Lifestyle oder Urlaub - in ihren Instagram-Stories gibt sie täglich Tipps zum Hairstyling, zur Wohnungseinrichtung oder zur Klamottenauswahl. Karmann berichtet aus ihrem Leben, zeigt ihren Followern ihren Alltag. Mit Instagram beschäftigt sie sich schon seit 2014. „Damals habe ich aber noch unregelmäßig und ohne Konzept Bilder gepostet – nur Fotos von meiner Zeit als Fußballerin bei der Warendorfer SU“, berichtet die 24-Jährige. Inzwischen aber – seit Ende 2017 – postet sie täglich. Mit großem Erfolg. Tausendfach werden die Fotos geliked und kommentiert, stündlich kommen neue Follower hinzu.

„Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach so bin wie ich bin und mich nicht verstelle. Ich sage meinen Followern, wenn mir etwas nicht gefällt und bin immer ehrlich. Vermutlich stecke ich die meisten auch mit meiner positiven Laune und mit meiner Reiselust an“, versucht Karmann ihre Beliebtheit zu erklären. Sie sagt auch, dass es für sie eigentlich keine Tabus gibt. Das scheint gut anzukommen. Sogar ein Management hat sie inzwischen. Das braucht sie auch. Denn die Werbeanfragen von großen Unternehmen häufen sich. Es werden Produkte oder Geld für Werbeposts geboten – oft sogar beides zusammen. Über die Höhe ihrer Vergütungen möchte Carolin Karmann aber nicht sprechen.

„Ich wähle Kooperationen sehr gezielt aus. Ich möchte mich immer mit dem jeweiligen Produkt beziehungsweise dem Kunden identifizieren können.“

Produkte und Vergütungen

So macht es auch Luisa Zahel, die zwar für Werbung auf ihrem Profil noch kein Geld bekommt, aber schon diverse Produkte – von Accessoires bis Klamotten – angeboten bekommen hat. So erlebt es seit Kurzem auch Celine Jäger. Die 17-jährige Warendorferin ist ebenfalls sehr aktiv auf Instagram. Ihr folgen zwar „erst“ knapp 5000 Nutzer, die Zahl ist aber stark steigend.

Auch die Schülerin bekommt schon Anfragen von Unternehmen. „Bis jetzt war aber noch nicht das richtige Produkt dabei, von dem ich überzeugt war“, meint Jäger, die sagt: „Ich möchte mir grundsätzlich treu bleiben und nichts machen, was mir nicht selber gefällt.“ Anders als für Karmann gibt es für sie Tabus auf Instagram. Dem sozialen Netzwerk einen zu hohen Stellenwert beizumessen und wichtigere Sachen im Leben zu vernachlässigen – das möchte die 17-Jährige nicht.

Negative Seiten des Instagram-Hypes

Das wollte Pia Dierkes auch nicht. Die 22-jährige Warendorferin, die inzwischen in Münster lebt und studiert, war schon zu den Anfängen des Netzwerkes auf Instagram aktiv. Ende 2015 kam sie auf knapp 3000 Follower – für damalige Verhältnisse eine enorme Zahl. Doch ihr gefiel ihre virtuelle Bekanntheit nicht.

Sie war auch nie darauf aus. „Zum einen hat es mich genervt, dass mich viele immer nur darauf angesprochen haben. Das viel größere Problem für mich war, dass die Menschen sich schon immer vor dem Kennenlernen ein Bild von mir gemacht haben und total voreingenommen waren.“ Pia Dierkes blickt kritisch zurück: „Viele reden über einen, be- und verurteilen. Ich konnte damit nicht umgehen. Außerdem hat sich mein Fokus total durch Instagram verschoben. Ich wollte immer schöne Momente festhalten anstatt sie einfach zu genießen.“

Sie löschte ihren Account. Inzwischen ist Dierkes zwar wieder bei Instagram, lässt aber nur noch Freunde als Follower zu und postet nur noch selten Beiträge.