Die vermisste 15-jährige Schülerin aus Ennigerloh ist wieder da. Sie konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Das teilte Polizeihauptkommissar Peter Spahn von der Kreispolizei Warendorf unserer Zeitung mit.

Angaben darüber, wo sich das junge Mädchen in den vergangenen Stunden aufgehalten hat, konnte die Polizei bislang nicht machen. Die Schülerin war seit Rosenmontag um 16.30 Uhr verschwunden (wir berichteten) und wurde von ihren Familienangehörigen als vermisst gemeldet. Die Polizei ging am Dienstag mit einer Suchmeldung an die Öffentlichkeit.