Einen buchstäblich „brenzligen“ Karnevalsausklang erlebte die Drensteinfurter Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen. Nachdem Anwohner gegen 5.30 Uhr zunächst einen lauten Knall gehört hatten, sahen sie wenig später, wie das Kassenhäuschen des SVD am Eingang des Sportzentrums im Erlfeld in Flammen stand. Als die umgehend alarmierten Einsatzkräfte wenige Augenblicke später vor Ort eintrafen, gab es aber nichts mehr zu retten.

Vermutlich durch eine explodierte Gasflasche war das Dach des Hauses bereits eingestürzt. Wie die Brandermittler der Polizei nach ersten Untersuchungen des Trümmerhaufens mitteilten, deuteten Spuren auf einen Einbruch hin, weshalb Brandstiftung nicht auszuschließen sei. Im Häuschen hatte sich neben einer Gasflasche auch noch ein Motorroller befunden.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 21 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Zudem wurde ein Radlader des Bauhofes hinzugerufen, der die eingestürzte Decke zwecks Nachlöscharbeiten beseitigen musste. Nur einen Steinwurf vom Brandort entfernt hatten am Wochenende Hunderte Narren im Festzelt der Junggesellen ausgelassen Karneval gefeiert.