Rosenmontagszug eine Stunde später

Der Ahlener Rosenmontagszug setzt sich eine Stunde später als ursprünglich geplant in Bewegung. Darauf haben sich der ausrichtende Bürgerausschuss Karneval (BAS) und die Stadt Ahlen in einer Besprechung am Montagmorgen verständigt.

Bis zuletzt sind die Warnungen der Wetterdienste verfolgt und ausgewertet worden. „Demnach ist davon auszugehen, dass sich zum neuen Startzeitpunkt um 15.11 Uhr das Wetter beruhigt haben wird“, so Stadtsprecher Frank Merschhaus in einer Pressemitteilung. „Die Hauptausläufer des Sturmtiefs werden dann nach übereinstimmender Meinung der meteorologischen Dienste durchgezogen sein.“

Beginn des Rosenmontagszuges ist um 15.11 Uhr am Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz.