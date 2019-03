Am Sonntagnachmittag gegen kurz vor 16 Uhr rückte der Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Laurentiusstraße aus. Eine Frau war in ihrem Badezimmer kollabiert. Da spezielle Gasmelder an der Ausrüstung des Notarztes und der Rettungskräfte ausschlug, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.

Feuerwehr-Einsatz nach CO2-Vergiftung in Warendorfs Innenstadt

Mit zwei Einsatzgruppen, fünf Fahrzeugen und rund 15 Mann rückte die Feuerwehr aus. Die Frau konnte aus einem der oberen Stockwerke ins Freie getragen werden. Von dort wurde sie schwer verletzt mit einem Krankenwagen in eine Spezial-Abteilung des Krankenhauses gefahren, wo sie weiter betreut wird.

Nach wenigen Minuten hatte die Feuerwehr die Situation in dem Gebäude unter Kontrolle. "Es ist jetzt alles wieder CO2-frei. Wir haben die Info weitergegeben und eine Fachfirma informiert, die sich die Gastherme des Hauses mal ganz genau unter die Lupe nehmen soll", sagte Einsatzleiter Christof Amsbeck.