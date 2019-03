Mit insgesamt 53 Feuerwehrleute sind die Löschzüge Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Brand in der Schulze-Bremer-Straße 23 ausgerückt. Im sechsten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses war in einer Küche im Bereich des Elektroherdes ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Wohnung und der Flur des Geschosses verraucht. „Wir mussten zwölf Personen evakuieren. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden“, so Einsatzleiter Heiko Pohlmann auf WN-Anfrage.

Nach dem Löschen des Brandes wurde das Geschoss mit Entlüftern vom Rauch befreit. Bis auf die Brandwohnung konnten alle anderen Räumlichkeiten wieder bezogen werden. Der Einsatz habe bis gegen 21 Uhr gedauert, berichtet Pohlmann.