OHK liefert brillante Show ab

Es ist enorm, was das OHK jedes Jahr auf die Beine stellt: eine über dreistündige Show mit Tanz, Musik, Zauberei, Bütt und anderem Klamauk. Obwohl das Organisationsteam aus Personalgründen in diesem Jahr von zwei Paraden auf eine reduziert hat, waren am Freitagabend nicht alle Plätze im AFG-Forum besetzt. Dafür zeigten sich die anwesenden Jecken aber besonders feierfreudig, bunt kostümiert sowie klatsch- und liedfest.

Gleich zu Beginn der Parade, gab es einen besonderen Gruß. Der jüngst verstorbene Pastor Wöstmann ließ per Audiodatei aus dem Himmel herzlichste Grüße ausrichten (gesprochen von Ingo Spindelndreier.) Die Havixbecker bat er darum in guter alter Manier ein Schnäpschen für ihn mitzutrinken. Er habe den Karneval stets genossen. Durchaus bewegt stießen die Menschen auf ihren Pastor Wöstmann an.

Brillante OHK-Parade

Danach nahm die OHK-Parade ihren gewohnten Lauf. Es gab tolle Tanzdarbietungen von den Stiftsbienen und den Tanzgruppen Gelb-Schwarz Hohenholte, „Frauenpower“ legte eine herzige Tanzeinlage mit viel Liebe aufs Parkett und auch das Männerballett zeigte im sportlichen Fitnessdress die „Strammen Waden“.

Natürlich gehört der Rathausschlüssel in die Hände des Kinderprinzenpaares. Prinzessin Luna und Prinz Felix nahmen zuerst die Geschehnisse des vergangenen Jahres wie den Bürgerentscheid, Glasfaserausbau oder die Vergabe von Grundstücken am Habichtsbach II in ihrer Bütt gekonnt aufs Korn, um dann Bürgermeister Gromöller den Rathausschlüssel abzunehmen. Damit hatten die Narren freie Fahrt.

Des Weiteren jubelten die Jecken dem Zauberer und Telekinese-Künstler „AK“ (Aaron Knüppel) für seine effektvolle und zugleich subtile Zaubershow zu, besangen mit dem Bielefelder Star „Mag Wise“ (Magnus Weßels) das Selbstmitleid und forderten bei jedem Act eine Zugabe nach der anderen. Bei der ausgelassenen Stimmung konnte die Parade ohne Probleme in die anschließende Party übergehen.