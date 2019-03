Brand in Lagerhalle mit Gasflaschen

Epe -

Die Feuerwehr ist am Samstag gegen 10.20 Uhr zu einem Brand an den Hofkamp in Epe gerufen worden. Aus der Lagerhalle eines dort ansässigen Containerdienstes drang schwarzer Qualm. Kräfte beider Löschzüge wurden angefordert. Nach ersten Angaben sollen sich in der Halle auch Gasflaschen befinden. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Der Bereich um den Brandort ist abgesperrt. Der Einsatz dauert derzeit an. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Es wird nachberichtet.