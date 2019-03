Bis 2025 fehlen drei Millionen Fachkräfte

Nach einer aktuellen Studie des Schweizer Beratungsinstituts Prognos im Auftrag der Bayerischen Wirtschaft werden deutschlandweit schon in sechs Jahren knapp drei Millionen Arbeitskräfte fehlen. „Die Suche nach Fachleuten wird auch in Zukunft eine der großen Herausforderungen bleiben“, sagt zum Beispiel Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Wirtschaft, der FAZ.

Deutschland wird Wissensgesellschaft

Eine Hauptaussage der Prognos-Studie: Deutschland steckt aktuell mitten im Übergang zur Wissensgesellschaft. Während die Nachfrage nach Personen ohne beruflichen Abschluss oder mit einer Lehrausbildung abnimmt oder stagniert, steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften mit Hochschulabschluss in fast allen Tätigkeiten stark an. In den Bereichen Forschung, Werbung und Beratung sind bis zum Jahr 2025 Zuwachsraten um 50 Prozent zu erwarten. Auch in den Bereichen Krankenpflege, Metalltechnik oder der Elektronik wird sich die Schere zwischen Bewerbern und freien Stellen noch weiter vergrößern.

Die Verlierer

Doch es könnte auch Verlierer geben: Arbeitsmarktexperten rechnen in den Fachgebieten Wirtschafts- und Rechtswissenschaften mit einem Überschuss an Arbeitskräften, da zu viele junge Leute sich für ein entsprechendes Studium interessieren. Auch auf den Gebieten der Landwirtschaft und der Rohstoffgewinnung gibt es keinen Arbeitskräftemangel.

Langfristig bleiben die Jobaussichten sehr gut. Erst nach dem Jahr 2024 dürfte die im Vergleich zu 2016 um zwei Drittel gestiegene Produktivität der deutschen Arbeitnehmer die Beschäftigung reduzieren.