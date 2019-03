Alexander Klaws wird Winnetou

Der erste „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger und Musical-Darsteller Alexander Klaws ist der neue Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Der 35-Jährige Sendenhorster tritt vom 29. Juni 2019 an in dem Stück „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ als Apachen-Häuptling auf, teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Dabei erhält er prominente Unterstützung: Model und Schauspielerin Larissa Marolt (26, „Germany‘s Next Topmodel“) übernimmt die Rolle der Schauspielerin Tiffany O‘Toole. Den Sohn den Bärenjägers verkörpert Raúl Richter („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“).

Alexander Klaws tritt die Nachfolge von Jan Sosniok an, der sechs Spielzeiten lang den Winnetou in dem Freilichttheater gab. Die Karl-May-Spiele sind ihm vertraut: Bereits 2017 war er als Old Surehand dabei.

Alexander Klaws: Eine Karriere in Bildern 1/46 8. März 2003: Alexander Klaws gewinnt "Deutschland sucht den Superstar". Foto: dpa

Szene aus "Der Schuh des Manitu" auf der Freilichtbühne Tecklenburg u.a. mit Alexander Klaws. Foto: Ulrich Niedenzu

8. März 2003: Alexander Klaws gewinnt "Deutschland sucht den Superstar". Foto: RTL

In Hamburg spielte Alexander Klaws den "Tarzan". Foto: Stage Entertainment

Alexander Klaws 2003 bei einem Konzert in Dortmund. Foto: Gunnar A. Pier

Alexander Klaws 2012 Foto: dpa

In Hamburg spielte Alexander Klaws den "Tarzan". Foto: Stage Entertainment

Tarzan (Alexander Klaws) und Jane (Elisabeth Huebert) in Disneys Musical TARZAN in Hamburg Foto: Stage Entertainment/Morris Mac Matz

Foto: Gunnar A. Pier

In Hamburg spielte Alexander Klaws den "Tarzan". Foto: Stage Entertainment/Morris Mac Matz

Foto: ©arne weychardt

Alexander Klaws mit Elton Foto: Markus Möhl

8. März 2003: Alexander Klaws gewinnt "Deutschland sucht den Superstar". Foto: dpa

Alexander Klaws 2005 Foto: dpa

Alexander Klaws 2003 bei einem Konzert in Dortmund. Foto: Gunnar A. Pier

Alexander Klaws 2003 bei einem Konzert in Dortmund. Foto: Gunnar A. Pier

Alexander Klaws 2003 bei einem Konzert in Dortmund. Foto: Gunnar A. Pier

Alexander Klaws 2003 bei einem Konzert in Dortmund. Foto: Gunnar A. Pier

Alexander Klaws 2003 bei einem Konzert in Dortmund. Foto: Gunnar A. Pier

Juliette Schoppmann (l) hält am Samstag (08.03.2003) in Köln den neuen "Superstar" Alexander Klaws im Arm, Foto: dpa

Die ersten Konzerte: Tournee der DSDS-Finalisten 2003. Foto: Gunnar A. Pier

2004: Konzert auf der Parkbühne im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde. Foto: Gunnar A. Pier

24. Oktober 2003: Alexander zu Gast in der "Lenz-Show" von Antenne Münster und Westfälische Nachrichten - mit Sven Sandbothe und Gunnar Pier. Foto: Wilfried Gerharz

2004: Konzert auf der Parkbühne im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde. Foto: Gunnar A. Pier

24. Oktober 2003: Autogramme im Studio von Antenne Münster. Foto: Wilfried Gerharz

8. März 2003: Alexander Klaws gewinnt "Deutschland sucht den Superstar". Foto: dpa

Szene aus "Der Schuh des Manitu" auf der Freilichtbühne Tecklenburg u.a. mit Alexander Klaws. Foto: Ulrich Niedenzu

2004: Konzert auf der Parkbühne im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde. Foto: Gunnar A. Pier

2004: Konzert auf der Parkbühne im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde. Foto: Gunnar A. Pier

2004: Konzert auf der Parkbühne im Vier-Jahreszeiten-Park Oelde. Foto: Gunnar A. Pier

Die ersten Konzerte: Tournee der DSDS-Finalisten 2003. Foto: Gunnar A. Pier

Die ersten Konzerte: Tournee der DSDS-Finalisten 2003 - mit Juliette Schoppmann. Foto: Gunnar A. Pier

24. Oktober 2003: Alexander zu Gast in der "Lenz-Show" von Antenne Münster und Westfälische Nachrichten

Im Oktober 2009 probt Alexander Klaws zusammen mit Phil Collins fürs Musical "Tarzan" in Hamburg. Foto: ©arne weychardt

Der Star-Regisseur Roman Polanski (l) zeigt am Mittwoch (11.10.2006) in Berlin bei Proben zum Musical "Tanz der Vampire" auf den Sänger und Schauspieler Alexander Klaws Foto: dpa

Szene aus "Der Schuh des Manitu" auf der Freilichtbühne Tecklenburg u.a. mit Alexander Klaws. Foto: Ulrich Niedenzu

In der Serie "Anna und die Liebe" spielte Alexander eine Rolle. Foto: Sat1

8. März 2003: Alexander Klaws gewinnt "Deutschland sucht den Superstar". Foto: dpa

Benefizveranstaltung für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe am 2. Juli 2003 im Heidefeldstadion Gütersloh mit den Finalisten von "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Gunnar A. Pier

Lenz Alexander Klaws in einer Szene der Sat1-Telenovela Anna und die Liebe, August 2008 Foto: Sat1

Benefizveranstaltung für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe am 2. Juli 2003 im Heidefeldstadion Gütersloh mit den Finalisten von "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Gunnar A. Pier

Am 9. Januar 2009 sitzt Alexander Klaws in der Maske in Potsdam. Foto: Gunnar A. Pier

Daniel Küblböck, Alex Klaws und Juilette Schoppmann am 1. März 2003 im DSDS-Halbfinale. Foto: RTL

Benefizveranstaltung für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe am 2. Juli 2003 im Heidefeldstadion Gütersloh mit den Finalisten von "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Gunnar A. Pier

Alexander Klaws im WNTV-Interview. Foto: Screenshot

Alexander Klaws im WNTV-Interview. Foto: Screenshot

Ihm sei schon damals klar gewesen, dass er unbedingt wieder in Bad Segeberg spielen wolle, wurde Klaws in der Mitteilung zitiert. „Dass es jetzt sogar der Winnetou wird, ist einfach überwältigend.“ Die Stimmung im Theater sei einmalig. „Ich freue mich, den Wilden Westen am Kalkberg mit der Silberbüchse zu erobern.“