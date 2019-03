Lengericherin schildert ihren Beschwerde-Marathon

An sich ist Bahnfahren eine feine Sache. Dieser Meinung ist Melanie Höhn trotz allen Ärgers immer noch. Ein Urteil darüber kann sich die Lengericherin durchaus erlauben. Mit ein paar Unterbrechungen ist sie seit Jahrzehnten in schöner Regelmäßigkeit auf der Schiene unterwegs. Ein Erfahrungsschatz, der ihr Urteil über die Eurobahn umso vernichtender macht. Die 50-Jährige ist mit ihrer Geduld am Ende, fühlt sich aber auch „machtlos“ nach dem, was sie insbesondere in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt hat.

Tag für Tag fährt sie morgens nach Münster zur Arbeit und abends wieder heim. Dafür nutzt sie ein Jahres-Abo, das sie Monat für Monat 150 Euro kostet und das sie von der DB Vertrieb GmbH bezieht. Wichtig ist für Melanie Höhne vor allem, pünktlich im Laden zu sein, den sie um 10 Uhr aufschließen muss. Weil die Eurobahn so unzuverlässig sei, steige sie deswegen bereits einen Zug früher ein, als eigentlich nötig, erzählt sie.

Abgekanzelt und beschimpft

Für die Angestellte steht außer Frage, dass die Eurobahn im Vergleich zur Deutschen Bahn in früheren Zeiten und auch im Vergleich zur Westfalenbahn wesentlich schlechter abschneidet in Bezug auf Zuverlässigkeit und Service. Zunächst zeigte sich die Eurobahn immerhin noch kulant. Kurz nach der Übernahme der RB66-Strecke zwischen Osnabrück und Münster, so Melanie Höhn, habe sie nach einer Beschwerde immerhin mit einer 75-Euro-Zahlung die Hälfte ihres monatlichen Ticketpreises erstattet bekommen. Danach zeigten die Reklamationen wegen Unpünktlichkeit und Zugausfällen wesentlich weniger Wirkung. Zwei Mal sei sie noch mit Zehn-Euro-Gutscheinen für Amazon „entschädigt“ worden.

Mittlerweile hat es die Lengericherin aufgegeben, sich direkt an die Eurobahn zu wenden. Im Callcenter melde sich jedes Mal ein anderer Mitarbeiter, der von den fraglichen Vorgängen, die bereits zuvor Kollegen ausführlich geschildert worden sind, dann nichts wisse. Man werde unfreundlich abgekanzelt oder sogar beschimpft.

Ein Trauerspiel

Was alle schief läuft bei der Eurobahn, protokolliert Melanie Höhn nun seit Oktober 2018 dezidiert. Sie hält das jeweilige Datum fest, Uhrzeiten, Verspätungen und Ausfälle. Adressaten ihrer Beschwerden sind der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), das Landesverkehrsministerium, die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. und zuletzt dann auch die DB Vertrieb GmbH, über die sie ihr Ticket bekommt. In ihrer Verzweiflung angesichts der zahlreichen Mängel bei der Eurobahn holte sie sich das bereits überwiesene Geld für den Monat Dezember zurück. Im Januar folgte eine Mahnung durch die DB, dann die Drohung, dass Abo zu kündigen. Am 18. Februar telefonierte Melanie Höhn in der Sache mit der DB Vertrieb GmbH. Man habe ihr deutlich gemacht, dass das Unternehmen nicht für Fehler der Eurobahn einstehe und sie zu zahlen habe – was die Lengericherin dann auch tat.

Und wenn sie aufs Taxi umsteige, weil ein Zug mal wieder ausfällt oder zu spät ist? Melanie Höhn weiß, dass diese Möglichkeit grundsätzlich besteht und sie ein Anrecht auf die Erstattung der Kosten hätte. Doch angesichts der Erfahrungen, die sie seit Ende 2017 gemacht hat, glaubt sie, dann ewig hinter dem Geld herzulaufen.

Vor sich hat die Lengerich eine erklecklichen Stapel Papier. Er dokumentiert den bisherigen Schriftverkehr. Unter anderem hatte das NRW-Verkehrsministerium um eine Kurzzusammenfassung gebeten. Hilfe verspricht sich die Eurobahn-Kundin aber auch davon nicht. Das „Trauerspiel“ – betroffen ist auch die Tochter, die ein Abo für die Strecke Lengerich-Osnabrück-Ibbenbüren hat – werde wohl erst ein Ende haben, wenn der NWL als Auftraggeber dem RB66-Betreiber kündigt. Melanie Höhn würde es begrüßen.