In ganz Nordrhein-Westfalen heulen am Donnerstag (7. März) ab 10 Uhr die Sirenen – auch in Nordwalde. Es handelt sich hierbei um einen landesweiten Probealarm, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Ob Großbrand oder Unwetter: Wenn Gefahr droht, müssen die Menschen so schnell wie möglich gewarnt werden. Auch die Gemeinde Nordwalde setzt dabei weiterhin auf die altbewährte Sirene.

Drei unterschiedliche Töne

Beim Probealarm erfolgt der Sirenenalarm in Kombination aus den Tönen Entwarnung (eine Minute Dauerton), Warnung (eine Minute Heulton / auf- und abschwellend) und Entwarnung (eine Minute Dauerton) in einem Abstand von fünf Minuten.

Der eigentliche und umfassende landesweite „Warntag NRW“, in dem auch die Warn-App „NINA“ getestet wird, findet in diesem Jahr am 5. September statt.

Vor allem der Sirenenalarm ist ein wichtiger Test für die Nordwalder Bevölkerung, teilt die Gemeinde weiter mit. Im vergangenen Jahr wurden Sirenen auf dem Gemeindegebiet erneuert und zusätzliche installiert.

Die Standorte der Sirenen befinden sich an der Gesamtschule, dem Feuerwehrgerätehaus, der DRK-Unterkunft an der Bahnhofstraße, dem Bauhof und am Westring. Weiter Informationen gibt es im Internet.