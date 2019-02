„Campingplatz wird kommen“

Die Niederlage hat Köninck noch nicht richtig verdaut. Aber aufgeben? „Auf keinen Fall. Rückschläge hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben.“ Darum sucht der Landwirt weiter das Gespräch mit der Politik. Schon am Abend findet das erste Treffen statt.

Dirk Köninck will weiter für seine Mobilhaus-Siedlung kämpfen, hat aber bereits das nächste Eisen im Feuer. Es ist feuerrot, steht auf sechs Rädern schon draußen auf der Wiese, hat eine Grundfläche von 24 Quadratmetern – und ist als Lifestyle-Trend der letzte Schrei. Name: „Tiny House“. Es ist ein kleines, aber komplettes Wohnhäuschen auf Rädern. Bei der augenblicklichen Wohnungsnot wird es in Großstädten als Heim auf Zeit immer häufiger genutzt, erfreut sich aber auch als bewegliche Urlaubsunterkunft wachsender Beliebtheit.

In Warendorf haben die Freien Wähler Ende vergangenen Jahres einen Antrag gestellt, eine ganze Mini-Haus-Siedlung anzulegen. So ein Dach über dem Kopf kostet zwischen 50 000 und 80 000 Euro, je nach Ausstattung. Sogar Tchibo hatte ein „Tiny House“ schon im Angebot.

Dirk Köninck hat Kontakt mit einem Hersteller dieser Holzunterkünfte geknüpft. „Und der wird hier jetzt einige Häuser aufstellen, in denen potenzielle Kunden mal versuchsweise Urlaub machen können“, erläutert der Landwirt. Wie gesagt, das erste Modell steht schon am Hof, muss allerdings noch von innen ausgebaut werden.

Nach der Ablehnung der Bebauungsplanänderung hat Dirk Köninck viel positive Rückmeldung aus Steinfurt bekommen. Botschaft: „Lass dich nicht unterkriegen.“ Und Verständnis für die Entscheidung der Politik war dabei eher Mangelware. Die Bedenken der Ratsmehrheit, angeführt von der CDU, kann Dirk Köninck beim besten Willen nicht nachvollziehen: „Es soll natürlich nicht bei der Mobilheim-Siedlung bleiben. Und auch das Dauer-Wohnen wird durch unser Konzept ausgeschlossen.“ Er atmet jetzt erst einmal durch und beherzigt den Rat seines Geschäftspartners: „Alles in Ruhe sacken lassen.“