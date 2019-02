Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr der Polizei ein Verkehrsdelikt gemeldet worden, bei dem ein Rettungswagen betroffen war. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Wagen, der mit Sonder- und Wegerechten auf der Bundesstraße 481 von Emsdetten nach Rheine fuhr, überholt und fast von der Fahrbahn abgedrängt. Die Besatzung konnte das Osnabrücker Kennzeichen ablesen und mitteilen. Eine Polizeistreife konnte den BMW antreffen und die Personalien des Fahrzeugführers, der alles abstritt, aufnehmen.

Rettungswagen von BMW überholt und geschnitten

Nachdem die Rettungswagenbesatzung den Patienten zum Krankenhaus gebracht hatte, erstatten sie die Anzeige auf der Polizeiwache. Dabei schilderten sie, dass der Rettungswagen zunächst in Emsdetten, in Höhe der Gärtnerei in Isendorf, von dem BMW überholt und geschnitten worden war. Der Rettungswagen musste stark abbremsen und ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten ebenfalls ausweichen.

Zwei Vorfälle

An der nächsten roten Ampel fuhr der Rettungswagen wieder an dem BMW vorbei. Im Anschluss wurde der Einsatzwagen erneut von dem BMW verkehrsgefährdend und rücksichtslos überholt und geschnitten, sodass dieser wiederum stark bremsen musste.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zur Fahrweise des Osnabrücker BMWs, machen können, Telefon 05971/938-4215.