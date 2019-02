Eine Reiterin ist am Donnerstagmorgen gegen 11.20 Uhr bei einem Reitunfall schwer verletzt worden. Nachdem sie in der Nathmannsheide vom Pferd gestürzt war, war sie zunächst nicht ansprechbar. Deshalb wurde neben der Feuerwehr Westbevern zunächst auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Dieser wurde aber wieder abbestellt, nachdem die Verletzte wieder zu sich gekommen war. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik nach Münster gefahren.