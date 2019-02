Keine Anerkennung: Russe darf kein Deutscher werden

Harald Iohanivic Gebhardt darf kein Deutscher werden. Das hat am Mittwoch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster entschieden. Für die Richter des 19. Senats hatten die Un­terla­gen, mit denen der Russe sein Deutschsein ausgerechnet auf ei­nen SS-Mann gründen wollte, „keine hinreichende Beweiskraft“. Außerhalb des Ge­richtssaal hätte man vermutlich gesagt: Vieles, wenn nicht alles deutet darauf hin, dass sich Gebhardt einen deutschen Pass ergaunern wollte.

Die Geschichte, die der 73-Jährige als die seine schildert, geht so: Geboren 1945 in Königsberg als Sohn des SS-Obersturmführers Johann Gebhardt von Leberecht und dessen Frau Petra Baroness von Albrecht. Die Mutter stirbt zum Ende des Krieges, der Vater flieht, um das Kind kümmert sich die Russlanddeutsche Maria Schneider. Sein Vater wird gefangen genommen und stirbt später in Sibirien.

Der kleine Harald kommt auf Anweisung der russischen Militärverwaltung in ein Heim, bekommt ei­nen russischen Namen und wird später mit seiner Pflegemutter an die Wolga deportiert. Er macht Karriere in der Roten Armee, interessiert sich erst als Pensionär für die Familiengeschichte und besinnt sich schließlich auf seine Abstammung.

Keine ausreichende Nachweise

Könnte so gewesen sein, muss aber nicht. Denn Gebhardt kann kein Kapitel seiner Geschichte belegen. Am Mittwoch hätte er letztmalig vor einem deutschen Gericht Gelegenheit dazu gehabt. Sie verstrich, da der Russe nicht erschien. „Mein Mandant hat kein Visum bekommen“, erklärte Anwalt Anatol Graf.

Kein einziges Originaldokument, immer nur Kopien mit obendrein teils widersprüchlichen Angaben: Das war dem Bundesverwaltungsamt in Köln zu wenig. Die Behörde sagte Nein zum deutschen Pass. Gebhardt zog vor Gericht, verlor erst vor dem Verwaltungsgericht in Köln und dann in Münster, wo die Richter zudem keine Revision zuließen.

„ Die Urkunden, die der Kläger vorlegte, haben keine hinreichende Beweiskraft. " Bernd Kampmann, Vorsitzender Richter

Die Urkunden, die der Kläger vorlegte, reichen nicht für einen Abstammungserwerb, sagte auch hier Richter Bernd Kampmann. Für das, was an Begründungen für das Nein folgte, war das noch sehr klinisch formuliert.

Eine Fälschung

So habe Gebhardt beispielsweise im Vertriebenen- und Staatsangehörigkeitsverfahren zwei Geburtsur­kun­den ein und desselben Standesamtes vorgelegt, in denen nicht nur verschiedene Mütter, sondern auch unterschiedliche Geburtstage eingetragen waren. Dass es sich zumindest in einem Fall um eine Fälschung gehandelt habe, die vor Jahren in der Russischen Föderation ohne Probleme zu bekommen gewesen sei, habe er später zugegeben. Ferner habe der Kläger im Vertriebenenverfahren Dokumente zu seinem Vater beigebracht, in denen für diesen fünf unterschiedliche Geburtstage verzeichnet waren...

Außerdem so Kampmann weiter, habe das Bundesverwaltungsamt intensiv nach Informationen über den SS-Mann Johann Gebhardt zu Le­berecht gesucht – und nichts gefunden. „Es gibt keinen Beleg, dass es ihn gegeben hat.“

Falls Gebhardt also seine Abstammung ersonnen hat: Warum hat er ausgerechnet einen SS-Mann als Vater erwählt? Schaden, dass ihm die Frage am Mittwoch niemand stellen konnte. Die Antwort wäre interessant gewesen.