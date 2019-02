Computergesteuerte Kassen versagten den Dienst, PCs stürzten ab, Ampeln fielen aus, die Schranke zur Tiefgarage wollte sich partout nicht mehr bewegen, in Büros und Geschäften gingen mit einem Schlag die Lichter aus. Nichts ging mehr am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Stromausfall. Betroffen waren das Stadtgebiet und Teile des Gewerbegebietes Südstraße.

Während die Sonnenanbeter aus der Not eine Tugend machten, die unfreiwillige Verlängerung der Mittagspause für ein Sonnenbad vor dem Büro nutzten, begaben sich Mitarbeiter der Stadtwerke umgehend an die Ursachenforschung, Und wurden fündig. Ein defektes 10 kV-Kabelstück aus dem Umspannwerk zu einer Kundenstation hatte den Stromausfall verursacht. Die genaue Ursache für den Defekt stand am Abend noch nicht fest.

Die betroffene Strecke war am Nachmittag zunächst außer Betrieb genommen worden, so dass die Lichter gegen 15.30 Uhr überall wieder angingen, die Stromversorgung wieder sichergestellt war. Das defekte Kabelstück soll nach Auskunft der Stadtwerke heute instand gesetzt werden. Dabei könne es allerdings zu weiteren Beeinträchtigungen kommen.