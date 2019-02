Die Entscheidung fiel einstimmig. Doch im Stadtrat ist am Dienstagabend deutlich geworden, dass die Positionen der Fraktionen zum Thema verkaufsoffene Sonntage durchaus Unterschiede aufweisen. Grund für die Diskussion ist, wie berichtet, die Sorge, dass es Einwände gegen die bisherigen Regelungen in Lengerich geben könnte. Vor allem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi übt bundesweit seit einiger Zeit Druck aus.

Die Mitglieder des Kommunalparlaments gaben nun ihre Zustimmung zu Verordnungen, mit denen die nötigen Rahmenbedingungen für die Intruper Gewerbeschau, den Lengericher Lenz und den Hollandmarkt in diesem Jahr geschaffen werden sollen. Darüber hinaus arbeitet die Verwaltung an einer neuen Dauerverordnung für alle verkaufsoffenen Sonntag in Lengerich. Neben den genannten drei Veranstaltungen/Terminen sind das der Krippenmarkt und der Römermarkt.

Im Rat sagte CDU-Fraktionschef Klaus Reiher, dass angesichts der Konkurrenz durch den Internethandel verkaufsoffene Sonntage als Umsatzbringer für den Einzelhandel wichtig seien. So könnten Arbeitsplätze gesichert und für Familien gemeinsame Erlebnis-Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden.

Als „ein bischen ambivalent“ beschrieb Andreas Kuhn, Fraktionsvorsitzender der SPD, die Position der Sozialdemokraten. Einerseits gehe es darum, die Innenstadt attraktiv zu machen. Andererseits dürften die Rechte von Arbeitnehmern nicht außer Acht gelassen werden. In der in Arbeit befindlichen neuen Dauerverordnung sieht Kuhn einen „hoffentlich vernünftigen Kompromiss“.

Auf die von den verkaufsoffenen Sonntagen betroffenen Arbeitnehmer ging auch Jens Kröger ein. Der Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion ist Mitinhaber von Euronics JK & Hawerkamp an der Münsterstraße. Für sein Unternehmen machte er geltend, dass die Mitarbeiter gefragt würden, ob sie an den verkaufsoffenen Sonntagen im Geschäft stehen wollen. Das sei der Fall, „sie kommen gerne“, betonte Kröger.

Die Aussage, dass verkaufsoffene Sonntage den Geschäften zusätzliche Umsätze bringen, stellte Anne Engelhardt (Bündnis 90/Die Grünen) infrage. Und sie erklärte, dass nicht nur Gewerkschaften wie Verdi kritisch auf das Thema blicken, sondern auch die Kirchen. Über sich sagte die Ratsfrau, dass ihr als Katholikin „der Sonntag heilig ist“.

Position bezog schlussendlich auch Bürgermeister Wilhelm Möhrke. Er definierte die Regelung in Lengerich mit fünf verkaufsoffenen Sonntagen – möglich sind in NRW bis zu acht – als eine angemessene Lösung. Zudem betonte er, dass die mit den verkaufsoffenen Sonntagen verbundenen Veranstaltungen für die Belebung der Innenstadt wichtig seien.