Rettungsgeräte bei Einbruch gestohlen

Fest steht laut Seidel, dass Rettungsschere und Spreizer gestohlen wurden. Was sonst noch fehlt, ist unklar. „Ich finde es unerhört, wenn man weiß, dass damit Menschenleben gerettet werden“, ist Seidel empört. Rettungsschere und Spreizer werden bei Unfällen eingesetzt, um eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen zu befreien. Sie seien aber wohl auch dafür geeignet, Türen und Tresore zu öffnen, kommentiert Seidel den gezielten Diebstahl. Die Schadenssumme liege im fünfstelligen Bereich. Zum Glück habe man Ersatzgeräte aus Ostbevern ausleihen können.

Die Polizei wurde umgehend eingeschaltet, die Spurensicherung war vor Ort. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden erbeten an die Polizei Warendorf, ✆ 0 25 81/94 10 00 oder per E-Mail an die Adresse: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.