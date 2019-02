Schwelbrand im Schlafzimmer

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung musste eine 50-jährige Frau aus Dolberg in der Nacht zu Dienstag ins Krankenhaus transportiert werden. Vorausgegangen war ein Schwelbrand in ihrem Schlafzimmer, der die Feuerwehr gleich doppelt forderte.

Die erste Alarmierung erreichte die Einsatzzentrale um kurz nach Mitternacht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden zum Dillweg ins Lambertusdorf gerufen. Wie Einsatzleiter Harald Krämer gegenüber unserer Zeitung erklärte, hatten ihn die Bewohner des Einfamilienhauses am Dillweg bereits einige Zeit zuvor kontaktiert, weil sie einen technischen Defekt in einer Steckdose vermuteten, doch außer unangenehmem Geruch war anfangs nichts weiter feststellbar. Offenbar lösten Funken im weiteren Verlauf des Abends die Entzündung einer Matratze aus.

Dem 57-jährigen Hausbewohner gelang es, den Schwelbrand im ersten Obergeschoss selbst mit einem Pulverlöscher zu beseitigen. Die betroffenen Kissen landeten im Vorgarten des Hauses. Ein unerkanntes Glutnest entfachte das Feuer jedoch später erneut und setzte nun auch einen Vorhang in Brand. Diesen konnte der Bewohner ebenfalls löschen, während sich die Feuerwehr bereits auf der Anfahrt befand.

„Wir mussten nicht mehr einschreiten und haben die Brandstelle nach weiteren Glutnestern abgesucht“, sagte Brandamtmann Ronald Pälmke in der Nacht. „Zum Glück gab es kein offenes Feuer.“ Ob der von den Einsatzkräften vermutete Kurzschluss in Zusammenhang mit einem größeren Stromausfall steht, von dem Dolberg am selben Abend betroffen war, konnte zunächst nur vermutet werden. Rund 30 Kräfte aus der Ahlener Hauptwache und vom Löschzug Dolberg waren im nächtlichen Einsatz.

Da die 50-jährige Hausbewohnerin über Atemprobleme klagte, brachten sie Rettungskräfte vorsorglich ins Hospital. Nach Schätzung der Polizei entstand im ersten Einsatz ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Das Haus blieb bewohnbar, wurde aber zur Sicherheit über Nacht vom Stromnetz getrennt. „Wir haben eine Fachfirma kontaktiert, die sich die Elektrik am Dienstag anschauen wird“, so Krämer. Die Bewohner kamen über Nacht bei Verwandten unter, die in direkter Nachbarschaft wohnen.

Doppelter Zimmerbrand am Dillweg 1/12 Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Gleich zweimal war die Feuerwehr am Dolberger Dillweg gefordert. Foto: Christian Wolff

Am Morgen dann der nächste Schreck, bevor der Techniker seine Arbeit aufnehmen konnte: Der 57-jährige Bewohner war zurückgekommen, um das Haus zu lüften. Möglicherweise hatte sich durch den Luftzug ein im Schlafzimmerschrank unbemerkt verbliebenes Glutnest weiter entzündet, so dass die Feuerwehr ein weiteres Mal anrücken musste. Diesmal war der Schaden deutlich größer. Unter Einsatzleitung von Wehrführer Walter Wolf wurde der komplette Schlafzimmerschrank auseinandergenommen. Die Einzelteile landeten nebst rauchender Wäsche im Vorgarten.

Angesichts des Blaulichts wurden bei vielen Nachbarn böse Erinnerungen an die Zeit um Weihnachten wach, als ebenfalls am Dillweg ein Brand ausbrach. Damals verendeten zwei Hunde im Rauch. Um die Brandursache in diesem Fall eindeutig festzustellen, wurden im Tagesverlauf noch Sachverständige hinzugezogen, erfuhr unsere Zeitung.

„ Wir haben die Brandstelle nach weiteren Glutnestern abgesucht. Wir haben die Brandstelle nach weiteren Glutnestern abgesucht. “ Brandamtmann Ronald Pälmke