Grevener Gymnasium holt die meisten Punkte

Das Gymnasium Augustinianum in Greven hat beim „IHK-Regionalwettbewerb Jugend forscht“ erneut am besten abgeschnitten. Mit 14 Punkten steht das Gymnasium ganz oben in der Rangliste des zweitägigen Wettbewerbs, den die IHK Nord Westfalen vergangene Woche in Münster ausgerichtet hat. Wie die IHK mitteilte, erhielt die Schule dafür den Ehrenpreis des Präsidenten der IHK, der mit 1000 Euro dotiert ist.