Mediziner bescheinigt Angeklagtem Verhandlungsunfähigkeit

Bereits im Dezember hatte die Kammer die Hauptverhandlung gegen den 95 Jahre vorübergehend ausgesetzt, weil sich dessen Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Der medizinische Gutachter Dr. Tilmann Fey hatte damals erklärt, er halte es für unwahrscheinlich, dass sich der klinische Zustand des alten Mannes wieder verbessern werde. Der Prozess war im Oktober eröffnet worden.

Im Januar hat Fey den betagten Mann nach Angaben des Gerichtes erneut drei Mal untersucht und zudem zahlreiche Krankenunterlagen ausgewertet. Danach liegen die Voraussetzungen einer Verhandlungsfähigkeit nicht weiter vor. „Insbesondere aufgrund einer schweren Herzerkrankung und damit einhergehenden – und zuletzt sichtlich fortschreitenden – körperlichen und kognitiven Einschränkungen sei der Angeklagte nicht mehr in der Lage, einem Strafprozess in angemessenem Maße zu folgen“, heißt es zur Begründung. Sowohl der Transport zu sowie die Teilnahme an Verhandlungsterminen würden überdies eine erhebliche Gesundheitsgefährdung bedeuten. Die hochgradige Herzschädigung sei letztlich nicht reversibel, so dass die Verhandlungsunfähigkeit des 95-jährigen Angeklagten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dauerhaft fortbestehen werde.

Der Stutthof-Prozess vor dem Landgericht Münster 1/22 Der 94-jährige Johann R. aus dem Kreis Borken muss sich seit dem 6. November 2018 wegen Beihilfe zum Mord in Hunderten Fällen verantworten. Foto: Gunnar A. Pier

R. war seinerzeit Wachmann im Konzentrationslager Stutthof. Foto: Gunnar A. Pier

Der Prozess findet im Landgericht in Münster statt. Foto: Gunnar A. Pier

Das öffentliche Interesse ist groß. An den Verhandlungstagen bilden sich regelmäßig lange Schlangen vor der Einlasskontrolle des Landgerichts. Foto: Gunnar A. Pier

Vertreten wird Johann R. durch seine Verteidiger Jürgen Föcking (links) und Andreas Tinkl. Foto: Gunnar A. Pier

Anklage erhoben habem die Staatsanwälte Carsten Dombert (links) und Andreas Brendel. Foto: Gunnar A. Pier

Das Gesicht des Angeklagten muss auf Anordnung des Gerichts unkenntlich gemacht werden. Foto: Gunnar A. Pier

An den Verhandlungstagen wird der Angeklagte im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Die akten zum Prozess füllen ein ganzen Regal. Foto: Gunnar A. Pier

Am 13. Dezember 2018 bleibt der Platz des Angeklagten frei, er wird vertreten durch seine Verteidiger. Foto: Gunnar A. Pier

Gutachter Dr. Tilman Fey (Chefarzt der Abteilung für Gerontopsychiatrie der LWL-Klinik Münster) berichtet über den Gesundheitszustand des Angeklagten. Der Prozess wird daraufhin ausgesetzt. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Foto: dpa

Foto: Gunnar A. Pier

Aus diesem Grund beabsichtigt die Kammer, das Verfahren wegen eines sogenannten Verfahrenshindernisses einzustellen, so das Gericht weiter. Dazu können die Prozessbeteiligten, sprich die Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidiger, nun Stellung beziehen. Endgültig entschieden werde dann Mitte März.

Johann R. wird Beihilfe zum Mord in Hunderten Fällen vorgeworfen. Der 95-Jährige hatte zugegeben, zwischen 1942 und 1944 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig als SS-Wachmann eingesetzt gewesen zu sein. Von den Mordaktionen, die auch in diesem Lager stattfanden, will er nichts mitbekommen haben.