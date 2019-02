Am Samstagmittag endete gegen 11.30 Uhr die Fahrt eines 67-jährigen Alberslohers vor einem Zaun in einem Garten an der Ludgerusstraße. Unmittelbar vor der Kurve geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn.

Anschließend kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei eine Laterne und prallte schließlich gegen einen Obstbaum. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem rückte die Feuerwehr aus, die bei der Bergung half.

Die Ermittlung der Unfallursache dauert an, teilt die Polizei mit.