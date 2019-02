Fleißarbeit für den blau-gelben Hype

440 Sticker, 9000 Bilddateien – das hört sich auf jeden Fall nach Arbeit an. Nach sehr viel Arbeit. Alles im Zeichen von Blau und Gelb. Diese Farben dominieren seit Monaten im Hause Schütte. Wie viele Stunden Isabel Schütte in das Erstellen des Panini-Heftes investiert hat, vermag sie nicht wirklich zu sagen. „Unzählige auf jeden Fall“, verrät sie grinsend. Doch eines ist garantiert: Schüttes Werk sorgt auf jeden Fall für eines: für Sammelfieber.

Der Startschuss dazu fällt wie berichtet am Samstag (2. März). Dann wird das Heft, das in einer Auflage von 200 Stück erscheint, verkauft. „Die Paninis gibt es bei Schreibwaren Angelkort und bei Verena Wesselmann/Blumen Hönekop“, berichtet Isabel Schütte.

Kamera und Computer waren im Dauereinsatz. Unzählige Portraits hat die Herbernerin geschossen, Mannschaften gestellt und abgelichtet. Und ja – auch ihren Mann Thomas hat sie eingespannt, damit kreative Bildideen mit Hilfe einer Drohne verwirklicht werden konnten. Zu den mehr als 20 Fototerminen gesellten sich unzählige Rechnerstunden. Die Bilder wollten ja nicht nur bearbeitet, sondern das Layout des Sammelheftes wollte schließlich auch erstellt werden. Um all das zu stemmen, war vor allem eines gefragt: Organisation, Struktur „und Hilfe von Seiten des SVH“, sagt Isabel Schütte. Ohne die wäre es nicht gegangen. Dominik Reher, Georg Eickholt, Rainer Gründges und Jürgen Steffen waren genauso eingebunden wie die Fotografin. „Nichts desto trotz haben wir an manchen Stellen Blut und Wasser geschwitzt“, verrät Schütte. Einmal waren alle Bildnummern auf einer Liste verschwunden und Panik brach aus. Denn die nummerische Sortierung war ein elementarer Bestandteil der Arbeit. „Gott sei Dank war die Liste mit den Bildnummern doppelt abgespeichert“, plaudert Schütte aus dem Nähkästchen. Auch das Fotografieren an sich wird wohl allen Akteuren in Erinnerung bleiben. Denn auch, was die Location betrifft, war manches Mal Kreativität gefragt, um alles umzusetzen. „Da ist dann wetterbedingt die Frittenbude von Maria Aschoff durchaus mal zum Fotostudio geworden“, erzählt Schütte.

Geballte Arbeitspower also, die in dem 56 Seiten starken Heft, das übrigens in Österreich gedruckt wurde, steckt. Das gibt es zum Preis von acht Euro, zehn Sticker kosten zwei Euro. „Die Erlöse, sofern es die überhaupt gibt, kommen dann dem Verein zu Gute“, erzählt Schütte. Aber, so fügt sie an, das sei auch nicht Ziel des Projektes gewesen. Denn dieses ist ein anderes: „Die Blau-gelbe Leidenschaft in alle Haushalte zu tragen. Mit unvergesslichen Bildern und einem Album, das zunächst das Sammelfieber ausbrechen lässt und dann für unvergessliche Erinnerungen sorgt.“

Schütte schließt dieses Kapitel. Sie ist froh, dass sie dieses Projekt bewältigt bekommen hat. Ein Projekt, das sie und ihr Mann natürlich gerne in die Tat umgesetzt haben, „weil wir mit dem SVH verbunden sind“. Aber auch eines, was aufgrund der vielen Arbeit bei der Herbernerin noch lange nachklingen wird.