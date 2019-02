Niemand kann gezwungen werden

Masern, Mumps, Röteln, Windpocken – allesamt sogenannte Kinderkrankheiten, die es durchaus in sich haben. Rund 95 Prozent der Kinder in Deutschland, die eingeschult werden, sind inzwischen gegen die wesentlichen Infektionskrankheiten geimpft, so die Bundeszen­trale für gesundheitliche Aufklärung. Für Impfgegner ist das aber deutlich mehr als nur ein kleiner Piks.

Fünf Prozent „Risikofaktor“ ist daher einer privaten Kita in Essen zu viel. Sie nimmt nur noch Kinder auf, die gegen die gängigen Infektionskrankheiten geimpft sind. Diese werden von der Ständigen Impfkommission (StIKO) empfohlen. Die Expertengruppe der Bundesrepublik Deutschland ist beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin angesiedelt.

Eine entsprechende Regelung sei bei den beiden städtischen Tageseinrichtungen – der Kita Tüllinghoff und dem Kindergarten in Emkum – nicht angedacht. Das teilte die städtische Pressesprecherin Anja Kleykamp auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten mit. „Es gibt keine Impfpflicht. Bei der Anmeldung werden aber alle Eltern über das Infektionsschutzgesetz informiert“, sagte sie. Die Entscheidung, ob ihr Kind geimpft wird, liege aber allein bei den Eltern. „Wir geben lediglich den Hinweis, es zu tun“, betonte die Pressesprecherin.

„Wir lehnen kein Kind ab, wenn es nicht geimpft ist“, stellte Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, fest. Das DRK betreibt in Lüdinghausen mittlerweile acht Kitas. Er selbst sei überzeugt, dass der Impfschutz sinnvoll ist. „Aber das muss jeder selbst verantworten“, sagte Schlütermann. Erkranke etwa ein Kind in der Kita an Mumps, müssten Eltern ihre ungeimpften Kinder zeitweise aus der Kita nehmen, erklärte Schlütermann. Das geschehe zu deren Schutz. Eine generelle Impfverpflichtung einzuführen, daran sei beim DRK indes nicht gedacht: „Wir wollen niemanden bevormunden.“

„Eine Impfpflicht ist nicht Teil des Betreuungsvertrages“, erläuterte Carola Raak, Leiterin des evangelischen Stephanus-Kindergartens. Aber: „Wir fragen natürlich die Impfungen ab. Sie sind allerdings kein Aufnahmekriterium.“ In der Vergangenheit habe es keine strittigen Diskussionen zum Thema Impfen mit Eltern gegeben. „Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit, ihre Kinder impfen zu lassen.“ Sollten ansteckende Krankheiten in der Kita auftreten, werde darauf per Aushang hingewiesen. „Und dann liegt es im Ermessen der Eltern, ob sie ihr Kind zu Hause lassen.“

Von einer generellen Impfpflicht hält Jutta Tennhoff gar nichts. „Das ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit“, findet die Verbundleiterin der fünf katholischen Kindertageseinrichtungen in Lüdinghausen. Daher sei auch nicht daran gedacht, eine solche für Kinder in den katholischen Kitas zu verlangen.

Gleichwohl müssten alle Eltern bei der Anmeldung nachweisen, dass sie an einer Beratung zu diesem Thema beim Kinderarzt oder beim Gesundheitsamt teilgenommen haben. Zudem müssten sie das Vorsorgeheft mitbringen. Und: Eltern, die eine Impfung ihres Nachwuchses ablehnten, hätten sich zuvor intensiv damit auseinandergesetzt. „Das ist eine bewusste Entscheidung. Die lassen sich nicht vom Gegenteil überzeugen“, ist Tennhoff sicher. Bei Problemen gebe es nur eins: „Man muss miteinander reden.“