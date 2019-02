Viel Verkehr herrschte am Donnerstagmittag auf der sonst ruhigen Kolpingstraße in Sendenhorst. Durch ein angebranntes Mittagessen gab es in einem Wohnhaus eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte den Küchenbrand, lüftete das Haus und rettete eine verletzte Person aus der Wohnung.