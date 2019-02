Mit mehr als 120: Verfolgungsfahrt endet an Hauswand

Hamm (dpa/lnw) - Mit teilweise mehr als 120 Stundenkilometern und über eine rote Ampel ist ein 20 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in Hamm vor der Polizei geflüchtet - und am Ende der Verfolgungsfahrt gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann und seine drei jungen Mitfahrer seien unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer habe vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.