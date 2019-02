Mit regelrechtem Telefonterror hat ein Betrüger am Mittwoch versucht, Geld von einem 74-jährigen Sendener zu ergaunern. Der Täter gab sich nach Angaben der Polizei bei mehreren Anrufen zunächst als Polizeibeamter, später als Enkel in Geldnöten und dann wieder als Polizeibeamter aus. Die altbekannte Betrugsgeschichte: Einbruch in der Nachbarschaft, das Geld des Seniors sei nicht sicher, man werde es für ihn sicher aufbewahren.

Der Rentner informierte die echte Polizei. Im Beisein von Kripobeamten nahm der Senior weitere Anrufe des Täters entgegen. Man verabredete die Geldübergabe, wartete aber vergeblich. Offenbar hatte der dreiste Anrufer Verdacht geschöpft, vermutet die Polizei im Kreis Coesfeld.

Bankmitarbeiter stoppt Überweisung rechtzeitig

In Nottuln hätten Betrüger um ein Haar Erfolg gehabt. Sie hatten einer 79-Jährigen am Dienstag und Mittwoch erzählt, sie habe eine größere Geldsumme gewonnen, müsse jedoch zunächst eine vierstellige Summe an eine Bank in China überweisen, dann werde der Gewinn ausgezahlt.

Mit mehreren Anrufen wurde die Seniorin massiv verunsichert und bedrängt, so die Polizei. Die alte Dame fiel schließlich auf den Betrug herein, ging zu ihrer Bank und erzählte dort glücklicherweise einem Bankmitarbeiter von ihrem "Gewinn". Der stoppte die Überweisung und informierte die Polizei.

2018: 558 Betrugsversuche im Kreis Coesfeld

Es vergeht kaum ein Tag ohne Betrugsversuche dieser Art. Im vergangenen Jahr haben Seniorinnen im Kreis Coesfeld 558 Betrugsversuche angezeigt. Bitter: In 21 Fällen hatten die Betrüger Erfolg und erbeuteten rund 24.000 Euro - das Ersparte älterer Menschen.

Viele Senioren sind unter anderem durch Medienberichte sensibilisiert, erkennen die Betrugsversuche sofort, legen auf und rufen die echte Polizei. Aber leider fallen immer wieder Menschen auf diese Maschen herein und verlieren ihr Erspartes.

Tipps der Polizei

Die Polizei im Kreis Coesfeld bittet deshalb: "Sprechen Sie mit (älteren) Angehörigen, Freunden und Nachbarn über das Problem." Die echte Polizei werde sich niemals am Telefon nach Vermögensverhältnissen erkundigen. Außerdem rät die Polizei, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen und Fremden weder Geld noch Wertgegenstände auszuhändigen. Wer betrügerische Anrufe erhalte, solle auflegen und die Notrufnummer 110 wählen.