Prozess nach tödlichem Unfall: Geldstrafe weil Einweiser fehlte

Gab es Alternativmöglichkeiten oder hat der Traktorfahrer doch alles richtig gemacht? Mitangeklagt waren auch zwei Mitarbeiter der Gemeinde Wadersloh. Bei ihnen geht es um die Verantwortung wegen des eingeschränkten Sichtfeldes des Traktorfahrers. Der Mais blühte damals an der Unfallstelle 2, 50 Meter hoch.

Zahllose Male ist der Fahrzeugführer eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens die Strecke schon mit Treckern gefahren. Durch die Felder hindurch auf die Kreisstraße 3. Nie ist etwas passiert. Nur am 5. September 2017 war es anders. Gegen 19.50 Uhr wollte der 25-Jährige mit einem Güllegespann nach getaner Feldarbeit von dem Eppeler Weg auf die Landstraße Göttinger Breede nach links abbiegen. Er war auf seiner letzten Fuhre für diesen Tag. Beim Abbiegen krachte plötzlich ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Lippetal ins Gespann. Der Traktorfahrer habe ihn, so seine Aussage, nicht gesehen. Der Mais habe zu hoch gestanden. Zwei Stunden später erlag der Kradfahrer seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Zeugenaussagen von Polizeibeamten

Am Mittwoch begann der Prozess vor dem Amtsgericht Beckum – wegen fahrlässiger Tötung. Dabei ging es zunächst um die konkrete Schuld des 25-jährigen Traktorfahrers. Dazu wurden einige Zeugen vernommen. Ein benachbarter Landwirt, der als Ersthelfer am Unfallort war, wies darauf hin, wie gefährlich die Einbiegung Eppeler Weg in die Göttinger Breede gerade dann sei, wenn der Mais in den letzten Wochen vor der Ernte sehr hoch stehe: „Die Stelle ist sehr schwierig einzusehen.“

Hinzu kommen die Lichtverhältnisse. „Es war schon dämmrig“, sagten übereinstimmend zwei Polizeibeamte im Zeugenstand. Zwei Sachverständige stellten dann die sehr eingeschränkten Sichtverhältnisse am Unfallort dar. Der Mais habe damals 2,50 Meter hoch gestanden, Gras am Straßenrand der Kreisstraße 1,20 Meter hoch, dazu schränkte noch ein Heckenrest und eine Bushaltestelle die Sicht ein.

Ein Sachverständige konnte zwar deutlich belegen, dass der Motorradfahrer nicht zu schnell die Kreisstraße befuhr, aber offenbar auch nicht optimal bremste, da er zur gedrückten Hinterradbremse die Vorderradbremse nicht betätigt habe, was aber zu empfehlen sei.

Ein „Augenblicksversagen“

Bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe sieht der Strafrahmen bei fahrlässiger Tötung maximal vor, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er empfahl jedoch dem Gericht eine Geldstrafe, da es ein „Augenblicksversagen“ gewesen sei. Zudem habe sich der Angeklagte von Anfang an bei den Ermittlungen sehr kooperativ gezeigt. Strafmildernd sei auch zu berücksichtigen, dass sich der Angeklagte zivil- und verkehrsrechtlich noch nie habe etwas zu Schulden kommen lassen.

An dem Plädoyer des Staatsanwaltes orientierte sich auch der Richter und verurteilte den Traktorfahrer nach einer rund fünfstündigen Verhandlung wegen fahrlässiger Tötung zu 70 Tagessätzen à 40 Euro plus Verfahrenskosten. Die Verteidigerin des Traktorfahrers forderte Freispruch, da der Angeklagte durch den hohen Mais den Motorradfahrer nicht sehen konnte, es ein Augenblicksversagen gewesen und auch belastend für ihn gewesen sei, eineinhalb Jahre auf dem Prozess zu warten. An dieser Stelle entschuldigte sich der Richter für die ungewöhnlich lange Dauer.

Strafmaß gemildert

Warum es schließlich keinen Freispruch gab, erklärte der Richter so: Ein Autofahrer hätte nach Blicken nach links und rechts ohne Weiteres fahren dürfen, ohne dass sein Verhalten juristisch geahndet worden wäre. Nicht aber ein Traktorfahrer mit längerem Gülle-Gespann, der von einem kleinen Weg auf eine Straße einbiegen will, auf der Tempo 100 erlaubt sind. Die Schwerfälligkeit und die Größe des Gefährts würden deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn es um das Anfahren, Beschleunigen oder Bremsen geht. Der Angeklagte hätte alle Gefahren ausschließen und sich eines Einweisers bedienen müssen, der von der Göttinger Breede aus für ein sicheren Einbiegen hätte sorgen können. „Dem Angeklagten war die Strecke bekannt. So hätte man es vereinbaren können, jemanden zum Einweisen mitzunehmen.“

Der Richter milderte die Strafe gemäß des Plädoyers des Staatsanwalts ab, aber auch, weil dem verstorbenen Motorradfahrer durch nicht optimiertes Bremsen (offenbar nur durch die hintere Bremse) eine gewisse Mitschuld angelastet wurde.

Der 25-jährige Angeklagte nahm das Urteil äußerlich gefasst entgegen: „Mir tut das alles sehr leid. Ich habe das nicht gewollt.“ Seine Rechtsanwältin hat eine Woche Zeit, um gegen das Urteil Revision zu beantragen. „Wir werden es uns in aller Ruhe überlegen.“

Frage der Verkehrssicherungspflicht

Das ist die eine Seite des Unfalls. Die andere zieht weitere Kreise. Wegen des eingeschränkten Sichtdreiecks standen am Mittwoch auch zwei Mitarbeiter der Gemeinde Wadersloh ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Das Gericht will der Frage nachgehen, ob sie ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen waren, an der betreffenden Landstraße für ausreichende Sichtverhältnisse gesorgt zu haben. 200 Meter seien dort gesetzlich vorgeschrieben. In Wirklichkeit seien es – laut Gutachter – aber nur 83 bis 90 Meter gewesen.

Über ihre Schuld oder Unschuld soll nun am zweiten Prozesstag, am 6. März, entschieden werden. Bis dahin soll auch geklärt werden, ob nicht statt der Gemeinde Wadersloh der Kreis Warendorf in der Verantwortung steht – je nachdem, wer für den Unterhalt des kleinen Eppeler Weges zuständig ist. Der Staatsanwalt machte unmissverständlich klar: „Wenn die Beweise nicht reichen werde ich die beiden Gemeindemitarbeiter freisprechen.“