Es fehlen einfach Lehrer

51 Lehrerstellen an nahezu allen Schulformen hätten zum 15. Februar besetzt werden sollen. 25 neue Lehrerinnen und Lehrer oder 49,02 Prozent haben ihren Dienst zum zweiten Schulhalbjahr angetreten.

27 Stellen standen an den Grundschulen im Kreis zur Verfügung, immerhin 14 davon sind jetzt besetzt. Von zwei Hauptschulstellen für Lehrer bleibt eine weiterhin offen. Zwei Bewerber besetzen die beiden ausgeschriebenen Stellen an den Realschulen im Kreis.

Für die Sekundarschulen waren drei Stellen ausgeschrieben – alle konnten auch besetzt werden. An den Gesamtschulen hingegen ergibt sich ein großes Missverhältnis zwischen der Zahl der angebotenen Lehrerstellen (11) und der tatsächlichen Besetzung (4).

Für die beiden an Förderschulen ausgeschriebenen Stellen fand sich im Februar keine Möglichkeit, diese zu besetzen. Da ist ein echter Mangel erkennbar: lediglich 45 der 390 Stellen an Förderschulen konnten auf Landesebene besetzt werden; im Regierungsbezirk waren es vier von 37 Stellen. An den Berufskollegs des Kreises waren vier Sellen vorgesehen, drei bleiben weiterhin vakant.

„In die Statistik der Bezirksregierung fließen alle Stellen ein, die mit Lehrern neu besetzt werden“, erläuterte ein Sprecher auf Anfrage. Darin enthalten seien somit auch diejenigen Stellen, die jeweils schulscharf ausgeschrieben und besetzt worden seien. Im Regierungsbezirk insgesamt ist von 497 offenen Stellen nur jede dritte besetzt worden. Landesweit konnten 1046 der 2977 offenen Lehrerstellen besetzt werden – 35,1 Prozent.

Die Statistik erlaube keine ortsbezogenen Angaben, führte der Sprecher aus. In der Regel gibt es in jedem Jahr vier Einstellungstermine für Lehrer: jeweils zum Schulhalbjahreswechsel im Februar und August sowie zum Ende des Vorbereitungsdienstes der Referendare im Mai und November. Neben diesen Terminen werden Lehrerstellen zudem bei Bedarf ausgeschrieben.