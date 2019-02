FMO schließt weitere Germania-Lücken

Mit Sun-Express, Laudamotion, Eurowings und Bulgarian Air Charter bauen vier weitere Fluggesellschaften im Sommer ihr Engagement in Greven aus. Zwei Wochen nach der Insolvenz der Airline Germania, die am FMO ein umfangreiches Angebot geflogen hatte, ist der Flughafen damit auf einem guten Weg, einen Großteil der durch die Airline-Pleite weggebrochenen Ziele kurzfristig durch neue Anbieter ersetzen zu können.

Sun-Express, ein Joint-Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, wird zusätzlich drei wöchentliche Flüge nach Antalya in der Türkei anbieten. In der Hochsaison startet die Airline 17 Mal pro Woche zum Badeort an der Riviera.

Die österreichische Laudamotion fliegt ab Juni drei Mal zusätzlich nach Mallorca. Insgesamt startet die Ryanair-Tochter dann zehn Mal pro Woche zur Baleareninsel.

Eurowings, die Lowcost-Tochter der Lufthansa, stockt ihr Mallorca-Angebot auf und fliegt ebenfalls zehn Mal wöchentlich dorthin.

Zudem steuert die bulgarische Ferienfluggesellschaft Bulgarian Air Charter von Greven aus die beiden Ziele Varna und Burgas am Schwarzen Meer an. Bisher war Germania diese Strecken geflogen.

Freude über Akquise-Erfolge

Germania hatte zuletzt 20 der 27 FMO-Ziele bedient. 16 der 27 Verbindungen waren mit der Pleite Anfang Februar auf einen Schlag weggefallen. Das Aus der Berliner Airline war für den Flughafen in Greven ein Schlag ins Kontor, der rückblickend jedoch weniger heftig ausfallen wird, als zunächst vermutet.

In der vergangenen Woche hatte Flughafen-Chef Prof. Rainer Schwarz den Einstieg von Corendon Airlines verkündet. Durchaus als dicker Fisch: Das niederländisch-türkische Unternehmen wird am FMO eine Maschine stationieren und ab April die kanarischen und griechischen Inseln ebenso anfliegen wie Ägypten und Antalya in der Türkei. Corendon startet in Greven dann 17 Mal pro Woche und sorgen dafür, dass der FMO ab April allein dadurch die Hälfte der verlorenen Germania-Strecken wieder im Angebot hat.

Mit den jüngsten Akquise-Erfolgen konnte der Flughafen nun „75 Prozent des touristischen Angebots mit anderen Fluggesellschaften wiederbesetzen“, teilte der FMO-Chef am Dienstag mit. 270.000 Passagiere waren 2018 vom FMO mit Germania geflogen. Mit dem neuen Angebot könnten in diesem Jahr rund 200.000 Fluggäste erreicht werden.

„Wir freuen uns, mit nun 26 zusätzlichen Wochenfrequenzen auch im Sommer 2019 einen umfangreichen und attraktiven Flugplan bieten zu können“, so Schwarz weiter.