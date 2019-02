Möglicherweise in einem größeren Zusammenhang steht der Brand eines Autos auf einem Acker am Kleeberg am späten Samstagabend. Wie berichtet, hatte ein Jäger das Feuer entdeckt und gemeldet. Nun berichtet die Polizei, dass der Seat zuvor in Ibbenbüren gestohlen worden war. Dort sind am Wochenende insgesamt vier Pkw beschädigt worden.

Die Ermittler haben die Einzelfälle aufgenommen und Spuren gesichert. „Auffallend ist, dass der oder die Täter immer Scheiben an den Wagen zertrümmert hatten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der erste Vorfall wurde bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag nahe der Mauritiuskirche bemerkt. An dem betroffenen Auto waren die Windschutzscheibe beschädigt sowie die Heckscheibe und die Seitenscheiben vollkommen zerstört worden. Ähnlich sah es in der selben Nacht am Sportzentrum und an der Bockradener Straße bei zwei weiteren Pkw aus. Ein weiterer Vorfall wurde von einem Pendlerparkplatz der A30 gemeldet.

Am Samstagabend wurde schließlich irgendwann nach 20 Uhr von einem Parkplatz an der Mauritiuskirche der weiße Seat entwendet, der dann gegen 22.15 Uhr in Lengerich brannte. Der Schaden wird von der Polizei mit etwa 20 000 Euro angegeben. Es sei von Brandstiftung auszugehen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter ✆ 0 54 51/591-43 15.